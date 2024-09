Líderes da banda The Smiths brigam por disco de melhores e turnê de reunião

São Paulo

Depois de Morrissey afirmar que seu antigo colega na banda The Smiths, Jonny Marr, barrou o lançamento de uma coletânea com as melhores músicas do grupo, Marr divulgou nesta quarta uma nota em seu Instagram confirmando que disse não para o disco.

O guitarrista disse que negou a sugestão de uma compilação das melhores faixas, feita pela gravadora Warner Music, porque já há muitos discos com os maiores hits do grupo no mercado.

Johnny Marr, à esquerda, e Morrissey em Londres, em 1983 - Clare Muller/Redferns

Há alguns dias, Morrissey havia dito que Marr tinha ignorado a oferta de um promoter para fazer uma turnê de reunião do The Smiths, que se estenderia por 2025. Também no comunicado desta quarta, o guitarrista rebateu que não ignorou a proposta e respondeu com um não.

Ele também afirmou, respondendo a rumores, de que não há planos para uma turnê do The Smiths com Marr e outro cantor que não Morrissey nos vocais.

O álbum de melhores hits sairia junto a uma reedição do primeiro álbum da banda, intitulado "The Smiths", para marcar os 40 anos de seu lançamento.