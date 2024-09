Luedji Luna abre dia das mulheres no Rock in Rio sob sol forte e clima quente

Rio de Janeiro

O público ainda estava chegando no Rock in Rio depois das 15h desta sexta-feira (20) quando Luedji Luna subiu ao palco Sunset. A cantora foi uma das atrações do "dia feminino" do festival, em que o lineup é composto quase inteiramente por mulheres.

A cantora Luedji Luna no Rock in Rio - Divulgação

Ela cantou sob muito calor e sol forte, enquanto a plateia apresentava suas armas para amenizar o clima —leques, garrafas d'água, bonés e óculos escuros. Funcionários do evento passaram molhando as pessoas com mangueiras.

Com o show da versão deluxe do álbum "Bom Mesmo é Estar Debaixo D'Água", lançado em 2022, Luedji encorpou sua banda com sopros e um pequeno coral de seis pessoas. Usou um vestido prata e embalou o começo do dia com canções serenas sobre flerte, desejo e relacionamentos bem ou mal-sucedidos.

A baiana mostrou sua mescla MPB de soul, jazz e R&B com "Metáfora", "Blue" e "Tempos Artificiais" para uma plateia que foi crescendo e se levantando da grama sintética ao longo do show. Cantou a primeira música que fez na vida, "Pele", quando tinha 17 anos e havia beijado na boca pela primeira vez, e seu mais recente lançamento sobre um término, "Enquanto Durmo".

Luedji manteve o clima cândido de romance com sua interpretação de "Pétala", de Djavan, música que cabe como uma luva em seu repertório. Ela se emocionou na performance, antes de saudar a música brasileira, que chamou de "eterna, indelével e importante".

Intrincada e atmosférica, a obra da baiana poderia soar morna num festival pop como o Rock in Rio —que nesta sexta tem Ivete Sangalo e Katy Perry, por exemplo. Mas a banda afiada, e especialmente o público, que estava bastante interessado, quebrou essa noção cantando junto e levantando os braços aos comandos da cantora.

O show ficou mais intenso na reta final. Tassia Reis subiu ao palco na balançada "Sinais" e cantou seu single "Vida de Atriz". Luedji voltou para uma versão dançante de "Acalanto", e emendou "Lua Soberana" com Xênia França, música de Ivan Lins regravada pela dupla que é tema da novela "Renascer", da Globo.

França ainda cantou "Pra Que Me Chamas?", botando a plateia para se mexer, antes do encerramento com "Banho de Folhas", maior sucesso de Luedji. Ela fez festa enquanto se preocupava em não deixar o filho Dayo, de apenas 4 anos e uma atração à parte, chegar perto da beira do palco.

O jornalista viajou a convite da Natura