Mariah Carey, no Rock in Rio, desfila hits e encanta público com voz perfeita

Rio de Janeiro

Os atributos de uma estrela mundial estão todos em Mariah Carey: sucessos enfileirados ao longo de décadas, voz entre as melhores do mundo e um bom tanto de elegância.

Escolhida como última atração da última noite de Rock in Rio no palco Sunset, neste domingo (22), a apresentação de Mariah foi catártica para seus fãs e quase igualmente empolgante para quem não é, já que seus hits, desde os anos 1990, são apreendidos pelo público como que por osmose.

Show da cantora Mariah Carey no Rock in Rio - Eduardo Anizelli/Folhapress

Os fãs, aliás, aguardaram impacientes o fim do show de Akon, no palco Mundo.

Mariah Carey surgiu no palco com um vestido de tecido brilhante com a bandeira do Brasil, e causou histeria ao primeiro verso de "Obsessed". Serena, interagiu com o público com "boa noite" e "eu te amo" em português.

No mais, fez poucos movimentos no palco. Quase não saiu do lugar. Experimentada em arenas lotadas e em todo tipo de apresentação, parecia entender que, para algumas divas pop, como ela, quem deve se mexer é a multidão.

O público assim o fez. Nas músicas mais lentas, como "Touch my Body", "Can't Let Go" e sua versão de "I'll Be There", olhos fechados e mãos para o alto. Nas suingadas, como os R&Bs "Always Be My Baby" e "Emotions", pernas e quadris mexiam, alguns colados em outros —impressionou a quantidade de casais engajados no show.

A apresentação enfrentou um temporário problema de som, que estava mais baixo do que o normal, o que gerou comoção na plateia.

Mariah parece ter escolhido repertório com mais R&B do que baladas românticas, o que empolgou o público e combinou com uma noite de Rock in Rio em que também se apresentaram Ne-Yo e Akon, apesar de o último não ter convencido.

A voz de Mariah foi tão celebrada quanto sua presença. O público aplaudia, claro, ao fim de cada música, mas também cada vez em que ela alcançava notas mais altas. A cantora agradeceu cada aplauso com um sorriso discreto.

Em certa parte, bailarinos se apresentaram à frente do palco, e a banda misturou pop eletrônico com batidas de funk.

Mariah trocou o vestido de estampa brasileira por um look rosa-choque na sequência mais pop e sensual do show, e se permitiu maior interação com os dançarinos, sem perder a elegância. "It's Like That" e "I Know What You Want" foram as que mais empolgaram.

Parte do público que não veria o cantor Shawn Mendes, que encerra o último dia de festival no palco Mundo, ensaiava caminhar para a saída —era fim de domingo, afinal—, mas recuava a cada novo hit. Com voz impecável, Mariah os atraía sem suar ou mover um só fio de cabelo.

Como no show no Allianz Parque, em São Paulo, dias antes, Mariah enganou o público ao cantar "Fly Like a Bird" e sair do palco. Voltou para o bis, "I Want To Know What Love Is", outro sucesso mundial, entoado a plenos pulmões.

A impressão é que, se a segunda-feira não estivesse batendo à porta, ela e os fãs ficariam por ali horas e horas.