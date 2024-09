São Paulo

Morreu, nesta segunda-feira (23), o artista plástico Efrain Almeida, aos 60 anos. A informação foi confirmada pela Fortes, D’Aloia & Gabriel, galeria que o representava.

O artista era conhecido por elaborar esculturas, peças produzidas com tecido e pequenas aquarelas. Em sua produção, prevaleciam obras influenciadas pela iconografia cristã.

Artista Efrain Almeida - Bruno Poletti/Folhapress

São trabalhos que retratam membros do corpo, como pés, mãos e cabeças. Essa é uma referência ao ex-voto, tradição religiosa em que os fiéis dedicam a um santo reproduções de parte do corpo humano para pagar promessas. É uma prática comum em estados do Nordeste.

Nascido no Ceará, Efrain se mudou em 1976 para o Rio de Janeiro, onde estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. No começo da década de 1990, passou a produzir pequenas esculturas feitas de madeira.

Em 1993, realizou sua primeira exposição individual, intitulada "Objetos", no Centro Cultural Sérgio Porto, no Rio de Janeiro. Quatro anos depois, participou da 1ª Bienal do Mercosul. Depois, integrou a Bienal Internacional de Buenos Aires, em 2002.

Apesar de ter se mudado para o Rio ainda jovem, a infância no Ceará povoou o seu trabalho. Em 2007, ele expôs uma réplica em miniatura da casa onde nasceu, três cabritas, duas coelhas e 32 pintinhos minúsculos.

"Eu acho que só faço esse trabalho porque tenho um distanciamento desse lugar. Tem mais a ver com uma busca de identidade do que saudade de alguma coisa. É o trabalho como forma de se conhecer", disse o artista à época.