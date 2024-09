Mulheres são cinco dos seis autores indicados ao Booker Prize pela primeira vez

São Paulo

Pela primeira vez, cinco dos seis escritores indicados ao Booker Prize, um dos mais importantes prêmios literários concedidos no Reino Unido, são mulheres: a britânica Samantha Harvey, a americana Rachel Kushner a canadense Anne Michaels, a israelo-holandesa Yael van der e a australiana Charlotte Wood. O amerciano Percival Everett completa a lista.

O Booker Prize considera romances publicados no Reino Unido e na Irlanda, e os indicados foram anunciados nesta última terça-feira (17).

A estatueta do Booker Prize, importante prêmio literário do Reino Unido - Divulgação

Harvey, Kushner e Everett já haviam concorrido ao troféu literário em 2009, 2018 e 2022, respectivamente. Harvey está na disputa com o romance "Orbital", que segue a rotina de seis astronautas na Estação Especial Internacional tocados por questões existenciais sobre a vida na Terra.

Kushner, por sua vez, é autora de "Creation lake", no qual uma agente secreta americana é enviada ao interior da França com a missão de se infiltrar numa comunidade de ecoativistas radicais. O romance será publicado no ano que vem pela Todavia.

Van der Wouden foi indicada pelo romance "The Safekeep", que aborda os impactos da Segunda Guerra Mundial numa província rural holandesa. "Held", de Michaels, também reflete sobre as cicatrizes da guerra. A autora tem duas obras publicadas no Brasil pela Companhia das Letras: "Peças em fuga" e "A Câmara de inverno".

"Stone Yard devocional", o romance de Wood, é protagonizado por uma solitária mulher de meia-idade que recebe uma infestação de ratos, pelos restos mortais da irmã e por um personagem que a faz reviver o passado. O livro comenta a crise climática.

E "James", de Everett, por sua vez, acompanha a trajetória de um escravo que está prestes a ser vendido para um novo dono e separado da mulher e do filho. Ele arquiteta um plano para escapar desse destino. O romance também será publicado pela Todavia, que em junho editou outro livro do autor, "As Árvores".

O vencedor do Booker Prize será anunciado em 12 de novembro, e ele receberá o valor de £ 50 mil (cerca de R$ 362 mil).