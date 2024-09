No aniversário de 20 anos de 'Lost', veja séries influenciadas por ela

São Paulo

Poucas séries no século 21 —até mesmo na história da televisão— tiveram tanto impacto quanto "Lost", cuja estreia completa 20 anos neste domingo (22).

Cocriada por Jeffrey Lieber, J.J. Abrams e Damon Lindelof, e coproduzida por Lindelof e Carlton Cuse, a série aterrissou no canal aberto americano ABC com um estrondoso piloto de US$ 13 milhões e abriu a porta para uma nova era da arte televisiva.

O seriado acompanha as histórias dos sobreviventes do voo Oceanic Airlines 815, que ia de Sydney a Los Angeles quando cai numa ilha no sul do Pacífico. Saltando no tempo para frente e para trás (e até para os lados), cada episódio de "Lost" ajuda a alimentar e responder mistérios sobre as personagens, a ilha e a nebulosa Iniciativa Dharma.

"Lost" tornou-se um fenômeno de audiência —18,6 milhões de pessoas nos EUA assistiram ao vivo ao primeiro episódio, o dobro do que a série mais vista na TV aberta, "NCIS", angariou em média em 2023. Todo um modelo de cobertura televisiva se organizou a partir dali, com uma profusão de sites publicando análises detalhadas episódio a episódio e fóruns cheios de fãs obsessivos. Até a indústria da legendagem pirata explodiu.

Em termos criativos, "Lost" também foi um marco: depois dela, dezenas de séries tentaram replicar seu modelo de histórias complexas com elencos grandes (mas nem sempre grandes elencos), tentando fisgar o espectador semana a semana —nada do papinho de "esta série é na verdade um filme de 72 horas"— e criar um engajamento online com questões não respondidas. Ninguém foi totalmente bem-sucedido.

A lista a seguir reúne algumas dessas herdeiras diretas e indiretas de "Lost" para ver no streaming.

"Lost" (2004-10)

Netflix e Disney+. Seis temporadas, 121 episódios.

"Manifest" (2018-21)

De todas as tentativas de engarrafar e reproduzir a alquimia de "Lost", a mais descarada talvez fosse "Flash Forward", em que toda a população do mundo perde a consciência ao mesmo tempo por dois minutos. Para o bem ou para o mal, a série não está no streaming, então vamos com "Manifest".

Nesta, os passageiros do voo 828 da Montego Air, que viajava da Jamaica a Nova York, encontram uma forte turbulência. Ao pousarem, descobrem que a aeronave tinha sido dada como desaparecida, e cinco anos e meio se passaram. Não bastasse esse mistério, os envolvidos começam a ouvir chamados do além.

Netflix. Quatro temporadas, 62 episódios.

"Fringe" (2008-13)

Mais voltada ao sobrenatural, é como um cruzamento de "Lost" com "Arquivo X", e cocriada também por J.J. Abrams. A agente do FBI Olivia Dunham (Anna Torv) se junta ao cientista maluco Walter Bishop (John Noble) e ao filho dele, Peter (Joshua Jackson), para investigar ocorrências estranhas e universos paralelos, com uma mitologia interna complexa.

Max. Cinco temporadas, cem episódios.

Joshua Jackson (à esq.) e John Noble em cena da série 'Fringe', de J. J. Abrams, criador de Lost - Divulgação/Divulgação

"Yellowjackets" (2021-)

Exemplo mais recente de seriado "caixinha de mistérios" à la "Lost", busca equilíbrio semelhante entre o explicável e o sobrenatural. Também começa com um acidente de avião, este em meados dos anos 90, na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. As passageiras, um time de futebol feminino de ensino médio, viajavam para uma final de campeonato. No futuro, parte das envolvidas tenta esquecer aquilo que precisaram fazer para sobreviver até o resgate, um ano depois do desastre. Tem ótimo elenco, com Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress e Juliette Lewis.

Neftlix e Paramount+. Duas temporadas, 19 episódios.

"How I Met Your Mother" (2005-14)

Nem só dramas envolvendo aviões tentaram imitar "Lost". A comédia de Carter Bays e Craig Thomas também se vale de uma estrutura de flashbacks em torno de um mistério central —quem é a mãe do título?— para contar as aventuras de Ted Mosby (Josh Radnor), a mulher de seus sonhos, Robin Scherbatsky (Cobie Smulders), e seus amigos Lily Aldrin (Alyson Hannigan), Marshall Eriksen (Jason Segel) e Barney Stinson (Neil Patrick Harris).

Assim como "Lost", a série também se estendeu demais e azedou (o final me faz ver sangue), mas as primeiras quatro ou cinco temporadas ainda devem ser razoavelmente "assistíveis".

Disney+. Nove temporadas, 208 episódios.

Da esq., Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Josh Radnor, Alyson Hannigan e Jason Segel, da série 'How I Met Your Mother' - Divulgação

"The Leftovers" (2014-17)

O final de "Lost" foi tão polêmico pelas respostas que deu quanto pelas que não deu. Da enxurrada de críticas após o último episódio, a lição que o criador Damon Lindelof aprendeu foi: deixe-os no escuro. Daí o compromisso completo de sua adaptação do livro de Tom Perrotta com não responder de jeito nenhum o que raios aconteceu em 14 de outubro de 2011, quando 2% da população do planeta simplesmente desapareceu em um instante, deixando para trás um mundo fraturado e enlutado. O resultado é uma série altamente satisfatória, em que a jornada é maior que o destino.

Max. Três temporadas, 28 episódios.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Evil - Contatos Sobrenaturais" (2019-24)

Chegou à Globoplay a quarta e última temporada da série de Robert e Michelle King sobre uma psicóloga forense cética (Katja Herbers) que é recrutada pela Igreja Católica para desbancar supostos milagres com um seminarista (Mike Colter).

"Evil". Globoplay. Quatro temporadas, 50 episódios.

"A Rainha das Vilãs"

Minissérie baseada na história real da transformação da aspirante a lutadora Kaoru Matsunaga (Yuriyan Retriever) em Dump Matsunaga, a maior vilã de um circuito de luta livre no Japão, nos anos 1980, quando a mistura de esporte e espetáculo encontrou seu auge de popularidade. Só de ler a sinopse, já me deu saudades de "Glow".

"The Queen of Villains". Netflix, cinco episódios.

"As Três Filhas"

As irmãs Katie (Carrie Coon) e Christina (Elizabeth Olsen) são forçadas a passar alguns dias em um apartamento com sua meio-irmã, Rachel (Natasha Lyonne), enquanto seu pai se aproxima da morte. Escrito e dirigido por Azazel Jacobs, o filme vem levantando esperanças de uma indicação ao Oscar para Lyonne.

"His Three Daughters". Estreia na Netflix nesta sexta (20), 101 min.

"A Casa de Moda"

Produção francesa da AppleTV+ traz duas famílias rivais que disputam o sucesso no mundo da moda parisiense. Estrelada por Lambert Wilson ("Matrix: Reloaded"), traz também Park Ji-Min ("Retorno a Seul").

"La Maison". AppleTV+, dez episódios. Os dois primeiros estreiam nesta sexta (20).

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Great News" (2017-18)

A relação de Katie (Briga Heelan) e sua mãe, Carol (Andrea Martin), é posta à prova quando a matriarca começa um estágio no canal de televisão onde a filha é jornalista. Produzida por Tina Fey e Robert Carlock ("30 Rock").

Na Netflix até 27.set. Duas temporadas, 23 episódios.