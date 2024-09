No Rock in Rio, Jão diz que não entendem por que ele está no palco principal

Rio de Janeiro

Jão quer ser visto como um popstar, e o show dele no Rock in Rio é prova disso. Primeiro artista do palco principal do festival nesta quinta-feira, ele entrou fazendo carão, com um paletó preto de ombreiras, e desfilando por uma escada coberta de tecido rosa-choque.

Ele abriu a apresentação com "Alinhamento Milenar", lembrando que a canção acaba de ser indicada ao Grammy Latino, e emendou no hit "Idiota", que viralizou no TikTok.

Show do cantor Jão, no palco Mundo, durante o primeiro dia do segundo final de semana do festival Rock in Rio, no Parque Olímpido, na zona oeste do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress

"Estamos no palco Mundo", ele gritou. "Levou tempo até chegar aqui. Muita gente acha que esse palco foi me dada de mão beijada, mas não, muito pelo contrário. Assim teria sido mais fácil."

Jão vive uma fase de crescente na carreira. Lançou em janeiro uma turnê grandiosa, das maiores que um artista brasileiro já fez, e lotou duas datas no Allianz Parque, estádio onde recentemente se apresentaram cantores do nível de Taylor Swift, The Weeknd e Harry Styles. Em festivais, Jão já se apresentou no Lollapalooza e no The Town, também com megaestruturas.

Aqui o palco parecia mais tímido, a princípio, mas foi o melhor decorado até então. A cor rosa, espalhada por toda o palanque, apagou o cinza sem-graça que domina os fundos de shows em festivais. Ele levou ainda uma estrela gigante, presa no teto acima da escada, e dispôs arquibancadas para algumas dezenas de fãs assistirem o show de cima do palco.

Destaque do show também são o balé, bem coreografado, e a banda, que interage a todo tempo com o cantor e até arrisca passinhos de dança.

Na plateia, cheia de adolescentes, as pessoas gritavam que morreriam sozinhas, que amam como idiotas e que beijam na boca mesmo de quem odeiam. Jão levou ao show uma mistura das suas músicas mais conhecidas, como "Vou Morrer Sozinho", e daquelas mais queridas pelos fãs, caso de "Locadora" e "A Rua".

Popstar ou não, Jão fez o maior, mais enfeitado e bem ensaiado show pop dessa edição do Rock in Rio até agora. Com seu repertório de sofredor apaixonado, aqueceu o público para as canções sobre amores e dores do britânico Ed Sheeran, que lidera o palco Mundo nesta quinta-feira.