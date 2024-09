Prêmio São Paulo de Literatura tem Socorro Acioli e Lilia Guerra entre finalistas

São Paulo

O Prêmio São Paulo de Literatura anunciou nesta segunda-feira (23) a lista dos romances finalistas de sua edição de 2024.

A premiação tem 20 obras divididas nas categorias romance do ano e romance de estreia do ano, e o vencedor de cada uma será contemplado com R$ 200 mil.

Socorro Acioli concorre ao Prêmio São Paulo de Literatura 2024 com 'Oração para Desaparecer' - Divulgação/Divulgação

Após erro na inscrição do ano passado, o grupo Companhia das Letras está de volta com quatro títulos entre os finalistas de melhor romance do ano, sendo a editora mais presente na lista. As editoras 34, Todavia, Dublinense, Nós e o selo Besouros Abstêmios publicaram os outros seis títulos.

Diversas editoras conseguiram emplacar mais de um romance entre os selecionados, mas nenhuma aparece nas duas categorias ao mesmo tempo.

Na categoria de estreia, as editoras Patuá, Urutau e Autêntica aparecem com dois títulos diferentes cada, e a lista se completa com publicações de Record, HarperCollins, 7Letras e Quelônio.

Autores como Socorro Acioli, Wagner Schwartz e Lilia Guerra concorrem a melhor romance, enquanto Eliana Marques, Waldomiro Silva Filho e Giovana Proença aparecem na categoria de estreia.

Os vencedores do prêmio serão anunciados em uma cerimônia na Biblioteca do Parque Villa-Lobos no dia 11 de novembro. A escolha será feita pelos curadores André Cáceres, Cida Saldanha, Heitor Botan, Ionara Lourenço e Mariana Salomão Carrara, vencedora da premiação no ano passado com "Não Fossem as Sílabas do Sábado" (Todavia).

Veja a lista completa a seguir.

Melhor romance publicado em 2023

Ana Cristina Braga Martes, "Sobre o que Não Falamos" (Editora 34)

Helena Terra, "Os Dias de Sempre" (Selo Editorial Besouros Abstêmios)

Lilia Guerra, "O Céu para os Bastardos" (Todavia)

Luciany Aparecida, "Mata Doce" (Alfaguara)

Manoel Herzog, "A Língua Submersa" (Alfaguara)

Marcelo Ferroni, "A Febre", (Companhia das Letras)

Mauro Paz, "Quando os Prédios Começaram a Cair" (Todavia)

Rogério Pereira, "Antes do Silêncio" (Dublinense)

Socorro Acioli, "Oração para Desaparecer" (Companhia das Letras)

Wagner Schwartz, "A Nudez da Cópia Imperfeita" (Nós)

Melhor romance de estreia publicado em 2023