Reality Ilha da Tentação e Russell Crowe em terror: o que ver na TV e no streaming

Flávia Alessandra e Otaviano Costa apresentam o reality Ilha da Tentação: Brasil, que testa a fidelidade de um casal de namorados que estão prestes a dar um passo definitivo no relacionamento.

Cena do reality Ilha da Tentação com Flávia Alessandra e Otaviano Costa - Vitor Reis/Divulgação

Quatro casais vão para um resort em uma ilha no México, são separados por gênero e cada uma está repleta de solteiros sedutores.

Prime Video, 14 anos

O Exorcismo

Russell Crowe interpreta Anthony Miller, um ator com um passado marcado pelo abuso de drogas. Durante as filmagens do seu novo filme de terror, seu comportamento levanta suspeitas sobre seu estado mental.

Ao investigar o que pode estar acontecendo, sua filha percebe que os problemas podem ser mais aterrorizantes.

Lojas digitais, 16 anos

Curtas Chilenos

A plataforma programou três curtas chilenos de animação para lembrar o golpe de Estado que pôs fim ao governo de Salvador Allende em 1973. "Bestia", feito de bonecas de porcelana, chegou a ser indicado ao Oscar em 2022; "A História de um Urso" foi premiado com o Oscar há dez anos; e "La Copia Feliz del Edén", sobre o golpe em si.

Mubi, 10 anos

The Tragically Hip: No Dress Rehearsal

Recém-premiado pelo voto popular no Festival de Toronto, o documentário em quatro partes conta a bem-sucedida história da banda canadense The Tragically Hip em seu país. Não foram poucos os erros, acertos, triunfos e tragédias, mas a banda, que existe há 40 anos, tem um legado a oferecer.

Prime Video, 12 anos

Marmalade

Baron é um jovem ingênuo, preso, que faz amizade com seu companheiro de cela. Ele conta que quer fugir para reencontrar o amor de sua vida, Marmalade, com quem ele viveu a romântica aventura de assaltar um banco.

Max, 16 anos

Agente 86: Bruce & Lloyd Fora de Controle

Os atrapalhados inventores desenvolvem a tecnologia do Agente 86. Os dois perdem um caro dispositivo de invisibilidade e têm de correr para recuperar o objeto antes que a empresa rival o encontre.

SBT, 16h15, 12 anos

Garra de Ferro

Com Zac Efron, Jeremy Allen White e Lily James, o filme conta a jornada dos irmãos Von Erich, que fizeram história no mundo da luta livre no início dos anos 1980. Entre tragédias e triunfos, eles batalham por imortalidade no esporte.

Telecine Premium, 17h50, 16 anos

Bob Cuspe -Nós Não Gostamos de Gente

O punk Bob Cuspe luta para escapar de um deserto pós-apocalíptico enquanto seu criador Angeli passa por um bloquei criativo. Animação em stop-motion, dirigida por Cesar Cabral, tem as vozes de Milhem Cortaz, Paulo Miklos e Grace Gianoukas.

Canal Brasil, 19h45, 16 anos

Segredos das Bases Nazistas

Série documental sobre estruturas escondidas pelos nazistas ao redor do mundo. De túneis a torres e centros de resistência, o episódio de estreia examina uma ilha no canal da Mancha onde Adolf Hitler ergueu uma fortaleza.

History, 23h, 14 anos