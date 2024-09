Rock in Rio ao vivo e Batman com Robert Pattinson: o que ver na TV e no streaming

São Paulo

Hoje é dia de pop! Os shows do Rock in Rio acontecem desde à tarde, mas o destaque fica com Charlie Puth (21h16); seguido do ator e rapper Will Smith, que faz um show de 20 minutos (22h35); depois uma das artistas mais ouvidas do Brasil, Gloria Groove (23h); e, por fim, o britânico Ed Sheeran e sua infindável coleção de hits (0h10).

Multishow e Globoplay, a partir de 15h15, 12 anos

Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais

Uma minissérie sobre o caso real de dois irmãos condenados, em 1996, pelos assassinatos de seus pais, Jose e Mary Louise "Kitty" Menendez, sete anos antes. Os promotores acusavam Lyle e Erik de quererem a fortuna da família, mas até hoje os dois irmãos afirmam que suas ações foram motivadas por uma vida de abusos emocionais e sexuais por parte dos pais. A série de Ryan Murphy tem Javier Bardem e Chloë Sevigny no elenco.

Nicholas Chavez, Cooper Koch e Javier Bardem em cena da série 'Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais' - Miles Crist/Divulgação

Netflix, 18 anos

Imaginário - Brinquedo Diabólico

Jessica vai viver na casa onde morou na infância com sua nova família. Sua enteada, Alice, encontra um urso de pelúcia chamado Chauncey no porão e logo se apega. As brincadeiras com Chauncey começam inocentes, mas vão se tornando sinistras com o tempo.

Prime Video, 12 anos

Soy Georgina

Terceira temporada do reality sobre a vida de Georgina Rodriguez. Ela e a família se mudam para Riad, na Arábia Saudita, após o marido, o jogador Cristiano Ronaldo, assinar com o Al-Nassr. Enquanto se adapta à nova realidade, Rodriguez é escolhida para desfilar na Semana de Moda de Paris.

Netflix, 12 anos

Kathmandu

A primeira série em hebraico estrelada por Gal Gadot é o destaque de um novo serviço de streaming de conteúdo israelense disponível no Brasil, o Izzy. Na série de 13 episódios, um jovem casal ultraortodoxo estabelece uma casa Chabad em Katmandu para mochileiros de Israel.

Izzy, classificação indicativa não informada

Batman

O vigilante Batman entra em cena quando o prefeito de Gotham City é assassinado, e a investigação o leva a descobrir uma rede de corrupção ligada a seu próprio passado. Escrito e dirigido por Matt Reeves, este é o Batman interpretado por Robert Pattinson.

HBO, 19h, 14 anos

Sharon Stone – Instinto de Sobrevivência

Mais de 30 anos depois de "Instinto Selvagem", Sharon Stone ainda é estigmatizada por seu papel de psicopata sexual. Ela também sofreu um AVC em 2001, perdeu milhões e passou anos fora de cena, com traumas a superar. Documentário produzido na França.

Film&Arts, 20h, livre

Especial Saga Transformers

Desta quinta até domingo, sempre às 22h, o canal exibe quatro filmes da franquia. O primeiro é "A Vingança dos Derrotados", em que o estudante Sam descobre a verdade sobre a origem dos Transformers e deve se juntar a eles. Filme com a atriz Megan Fox.

Paramount Network, 22h, 14 anos