Rock in Rio tem shows atrasados no 'Dia Brasil' e altera programação; veja novos horários

Rio de Janeiro

Um atraso de mais de uma hora no show que reuniu estrelas do trap no principal palco do Rock in Rio neste sábado, 21, fez com que praticamente toda a programação do dia no evento, dedicado à música brasileira, também atrasasse. O aplicativo do festival foi atualizado no fim da tarde, e já é possível conferir os novos horários.

Palco Sunset do Rock in Rio 2024 - MAURO PIMENTEL/AFP

Marcado para às 15h30, o show com nomes como Matuê e Kayblack, só começou depois das 16h40 por causa de problemas técnicos, fazendo com que Zé Ricardo, curador do Rock in Rio, subisse ao palco para pedir desculpas.

O "Dia Brasil", como foi batizado, reúne dezenas de atrações brasileiras divididas por gênero musical —terá apresentações dedicadas à MPB, ao funk, ao pop e ao sertanejo, que faz sua aguardada estreia no Rock in Rio.

Confira, a seguir, os novos horários dos principais shows.

Palco Mundo

19h20 - Para Sempre: MPB

22h10 - Para Sempre: Sertanejo

1h30 - Para Sempre: Rock

Palco Sunset

17h55 - Para Sempre: Samba

20h45 - Para Sempre: Pop

22h35 - Para Sempre: Rap

Espaço Favela

18h40 - Para Sempre: Funk