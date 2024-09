Rock in Rio tem tarde de muito calor, pouca roupa e borrifadas de água

Rio de Janeiro

Os leques distribuídos pelas marcas ao público do Rock in Rio foram mais importantes na tarde desta sexta-feira (20). Com termômetros ultrapassando os 30°C, a sensação de parte do público é de que a tarde de sexta foi, até o momento, a mais quente da edição de 2024.

Logo na chegada do público, a partir das 14h, funcionários da Iguá, concessionária responsável pelo fornecimento de água na zona oeste do Rio, borrifavam vapor d'água nos mais calorentos.

Show da cantora Ivete Sangalo, no palco Mundo, durante o segundo dia do segundo final de semana do festival Rock in Rio, no Parque Olímpido, na zona oeste do Rio de Janeiro. - Eduardo Anizelli/Folhapress

A concessionária também escalou 60 funcionários distribuindo copos d'água gratuitamente. O Rock in Rio espalhou 170 bebedouros gratuitos.

Com o calor e as apresentações de Luedji Luna no palco Sunset e Ivete Sangalo no palco Mundo, o clima da Cidade do Rock foi de carnaval de rua. Casais se beijavam durante os shows, lado a lado com pessoas sem camisa ou com pouca roupa.

Nesta sexta, os tapa-mamilos, sucesso do carnaval de rua, apareceram com maior frequência.

A temperatura máxima da sexta foi de 35,1°C em Santa Cruz, na zona oeste, segundo o Alerta Rio, sistema meteorológico da prefeitura. Desde que o Rock in Rio começou, o último sábado (14) foi o dia mais quente, com 36,7°C na Barra da Tijuca.

A maior temperatura do mês de setembro foi justamente na véspera do começo do Rock in Rio: na quinta-feira (12), os termômetros chegaram a 41°C na cidade.

Se o calor ditou a sexta-feira, o último fim de semana de festival deve ser marcado pela chuva. Há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e a noite de sábado (21), e chuva fraca na madrugada de domingo (22).