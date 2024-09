Roda Viva com Antonio Fagundes e Shark Tank: o que ver na TV e no streaming

São Paulo

Em comemoração a seus 38 anos no ar, o Roda Viva vai receber o ator, diretor, produtor, roteirista e dublador Antonio Fagundes. Ele está em cartaz no teatro Tuca, em São Paulo, com a peça "Dois de Nós", em que divide o palco com Christiane Torloni, Thiago Fragoso e com sua mulher, Alexandra Martins.

Antonio Fagundes, no teatro TUCA, durante intervalo do ensaio para a peça 'Dois de Nós' - Eduardo Knapp - 22.ago.24/Folhapress

Fagundes também se prepara para viver o advogado Evandro Lins e Silva na minissérie "Praia dos Ossos", baseada no podcast de mesmo nome.

TV Cultura, 22h, livre

Origem

MGM+, 16 anos

A terceira temporada da série de ficção científica criada por John Griffin promete desvendar o mistério da cidade que aprisiona todos que entram. Os moradores lutam para buscar uma saída, enquanto têm de sobreviver às ameaças da floresta ao redor —criaturas que aparecem somente depois que o sol se põe.

A Garota Francesa

Paramount+, 16 anos

O romântico Gordon viaja com a namorada, a chef Sophie, para sua cidade natal, Québec, porque ela tem a possibilidade de trabalhar em um restaurante com estrelas Michelin. Mas o que Gordon não sabe é que o restaurante é, na verdade, da ex-companheira de Sophie, uma chef sofisticada e famosa. A comédia romântica é estrelada por Zach Braff, Vanessa Hudgens e Évelyne Brochu.

Shark Tank Brasil

YouTube, livre

A nona temporada do reality show de empreendedorismo chegou antecipadamente ao YouTube —estreia no Sony Channel apenas em 4 de outubro—, com novos potenciais visionários. A bancada de investidores é composta por Monique Evelle, Sergio Zimerman, Carol Paiffer, José Carlos Semenzato e o convidado da vez, Caito Maia.

Menos é Demais

Max, livre

Quinta temporada do reality show em que uma arquiteta e uma influenciadora oferecem soluções práticas para evitar o acúmulo desnecessário em casa. A apresentação é de Bárbara Vieira e Cora Fernandes.

Lisbela e o Prisioneiro

TV Globo, 15h20, livre

Lisbela se apaixona pelo malandro Leleu, que acabou de chegar à cidade. O problema é que ela já está noiva e ele é perseguido por um matador. Inspirado na peça de teatro de Osman Lins, o filme tem direção de Guel Arraes e é protagonizado por Selton Mello e Débora Falabella.

Dia do Sorvete

GNT, a partir de 17h

Maratona de programas culinários temáticos, começando com dois episódios de "Tempero de Família", às 17h, seguido por três de "Cozinha Prática", às 18h, e mais dois de "Que Seja Doce".

Especial Nepo Babies

Telecine Pipoca, 18h15

O canal prepara uma seleta de filmes estrelados por filhos de celebridades: "Simplesmente Acontece" (18h15, 14 anos) tem a filha de Phil Collins, Lily; "Círculo de Fogo: A Revolta" (20h15, 12 anos), o filho de Clint Eastwood, Scott; "Cinquenta Tons de Cinza" (22h, 16 anos), a filha de Don Johnson, Dakota; e "Infiltrado na Klan" (0h15, 14 anos), o filho de Denzel Washington, John David.

Passeio de Vingança

A&E, 20h, 16 anos

Jason Momoa dirige este longa-metragem em que também atua no papel de Wolf, um nativo americano perseguido pelo FBI depois de vingar o assassinato de sua mãe. Em sua fuga, ele encontra Cash, um músico em crise enfrentando um divórcio doloroso.