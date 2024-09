RuPaul's Drag Race e série de moda: o que ver na TV e no streaming nesta sexta

São Paulo

"A Casa de Moda" se passa nos bastidores da alta-costura francesa em que duas famílias rivais competem pelo controle de um império.

Lambert Wilson em cena de 'A Casa de Moda', da AppleTV+ - Divulgação/AppleTV+

Depois de um escândalo causado por um vídeo viral envolvendo o designer Vincent Ledu, a implacável CEO do grupo Rovel, Diane Rovel, lança uma ofensiva para adquirir a centenária Maison Ledu. Mais do que poder, ela está movida pelo desejo de vingança. Drama em dez episódios com Carole Bouquet e Lambert Wilson.

Apple TV+, 14 anos

Desaparecimento

O filme é um drama sobre o desaparecimento de uma menina em uma cidade no litoral do Japão. Escrito e dirigido por Keisuke Yoshida, a trama começa três meses após o desaparecimento, quando o irmão da vítima é um suspeito.

Netflix, 12 anos

RuPaul’s Drag Race Global All Stars

Doze drags do mundo todo competem para ganhar um prêmio de US$ 200 mil e uma vaga no cobiçado hall da fama do reality show. As 12 drag queens que fazem parte do elenco representam diversos países e, entre elas, está a brasileira Miranda Lebrão.

Paramount+, 14 anos

Housewitz

A mãe da cineasta holandesa Oeke Hoogendijk não saiu de casa por 30 anos porque tinha um pesadelo recorrente de não saber como voltar. O mesmo que sentiu quando foi deportada em 1940 e era uma jovem judia. Hoogendijk filmou este documentário por quase 15 anos.

Belas Artes à la Carte, 16 anos

Por um Futuro Sustentável

A plataforma faz uma mostra de nove documentários sobre o meio ambiente que visa propor ações rumo a um futuro sustentável. Entre os filmes, "Montanha Dourada", de Cassandra Oliveira, e "Ruivaldo, O Homem que Salvou a Terra", de Jorge Bodanzky.

ICPlay, livre e gratuito

Mamilos

A empresária Mari Maria se tornou uma das maiores influenciadoras de beleza do país após lançar sua marca de ecommerce em 2017. Ela fala com a apresentadora Ju Wallauer sobre sua trajetória profissional e outros temas.

Plataformas de áudio e Globoplay, livre

Cães de Aluguel

O primeiro longa de Quentin Tarantino é um clássico noir violento que merece ser revisto diversas vezes. Seis criminosos são contratados para um roubo sem saber nada um do outro, o assalto dá errado e eles desconfiam que há um policial infiltrado.

Telecine Cult, 20h15, 18 anos

Diálogos com Mario Sergio Conti

A entrevistada é a economista Laura Carvalho, autora do livro "Valsa Brasileira: Do Boom ao Caos Econômico" e diretora de prosperidade econômica e climática da Open Society Foundations. Ela vai falar da transição climática, industrialização verde, taxação dos super-ricos e dos impasses da economia brasileira.

GloboNews, 23h30, livre

Caminhos da Memória

Vivendo numa Miami inundada, nos Estados Unidos, o investigador Nick Bannister é especializado em recuperar memórias perdidas. Ao ganhar uma cliente, ele vai descobrindo detalhes de uma conspiração. Filme com Hugh Jackman.

HBO Plus, 1h, 14 anos