Série 'Irmão do Jorel' e vida do goleiro do Real Madrid: o que ver na TV e no streaming

São Paulo

A série de animação "Irmão do Jorel" está fazendo 10 anos no ar. O nome do garoto ainda é desconhecido, mas para celebrar a data, o especial "Irmão do Jorel: Shostners Show" apresenta fantoches de dois personagens, o irmão e o pato, tentando emplacar um projeto audiovisual —um documentário sobre o baterista Nico, um programa de viagem com aventuras espaço-temporais-gastronômicas-culturais ou um filme de ação com Steve Magal.

Max e Cartoon, 12h, livre

Courtois

O goleiro belga do Real Madrid, Thibaut Courtois, protagoniza a série documental de quatro episódios que revela seu cotidiano ao lado da esposa, filhos e amigos —incluindo Vini Jr.— e uma agenda ocupada como empresário. Além disso, mostra sua recuperação de uma lesão no joelho sofrida antes da temporada 2023-2024.

Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid - Violeta Santos Moura/Reuters

Prime Video, 12 anos

O mecânico Kolia vive com a família em uma cidadezinha no litoral norte da Rússia até que o prefeito corrupto do lugar decide desapropriar a terra. Kolia não quer perder tudo o que tem e vai brigar na justiça. O filme ganhou prêmio de roteiro em Cannes em 2014 e foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro.

Mubi, 14 anos

O Inocente

O último filme de Luchino Visconti, que foi vítima de um derrame em 1976, é estrelado por Giancarlo Giannini e Laura Antonelli. Na alta sociedade italiana do final do século 19, o aristocrata Tullio é casado com Giuliana, mas exibe a amante Tereza para a mulher. Giuliana então se apaixona por um escritor.

Filmicca, 18 anos

Como Morrer Sozinha

Série criada e estrelada por Natasha Rothwell, a gerente do spa da primeira temporada de "White Lotus" Belinda. Rothwell vive Mel, uma mulher negra, gorda e falida que trabalha no aeroporto de Nova York e sofre um acidente quase fatal. Mas é o que faz ela finalmente decolar e começar a viver.

Disney+, 16 anos

O Menino do Pijama Listrado

Bruno, o filho do comandante de um campo de concentração na Polônia, conhece Shmuel, um garoto que vive do outro lado da cerca, sem saber que ele é um prisioneiro judeu. Os dois ficam amigos completamente alheios à situação. Um dos primeiros longas-metragens estrelados por Asa Butterfield.

Netflix, 12 anos

Especial de Domingo

Fernando Gabeira vai até a fronteira do Brasil com a Venezuela para acompanhar a situação de refugiados que buscam asilo em território brasileiro. O jornalista também confere o trabalho de militares brasileiros na proteção dos povos indígenas Yanomami, que são alvos de ataques de garimpeiros.

GloboNews, 18h, livre

Levante

Sofia, uma atleta de 17 anos, está às vésperas de um campeonato de vôlei decisivo para sua carreira quando descobre que está grávida. Com o apoio do time, ela decide interromper a gravidez de forma clandestina, mas um grupo fundamentalista vai tentar detê-la para que não realize o aborto.

Canal Brasil, 22h30, 16 anos

Canal Livre

Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, vai debater a força do agronegócio, como o estado registrou o segundo maior crescimento do país em 2023 e os desafios para continuar atraindo investimentos para a região.

Band, 23h30, livre