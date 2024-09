Show de trap tem mais de uma hora de atraso e problemas técnicos no Rock in Rio

Rio de Janeiro

O show que reuniu estrelas do trap no palco Mundo do Rock in Rio, na tarde deste sábado (21), começou com mais de uma hora de atraso e enfrentou problemas técnicos. A apresentação integrou o "Dia Brasil" do festival, com dezenas de atrações nacionais divididas por gênero musical.

Público acompanha o Rock in Rio neste sábado (21) - Claudia Martini/Xinhua

Marcado para às 15h30, o show só começou depois das 16h40. Zé Ricardo, curador do Rock in Rio, subiu ao palco para pedir desculpas pela demora, e disse que a organização estava enfrentando problemas técnicos na apresentação.

Em nota, a organização do festival afirmou que, com o atraso, "a grade de shows deste sábado (21) foi alterada, e a programação será atualizada e comunicada no app e dentro da Cidade do Rock".

O trapper Kayblack chegou a cantar uma música antes de o show ser novamente interrompido. Ele gastou alguns minutos entretendo a plateia enquanto os equipamentos não ficavam prontos.

Logo depois, foi Matuê quem entrou no palco Mundo para pedir paciência ao público. "A gente vai esperar eles se organizarem para voltar ao palco, peço perdão", disse o trapper cearense. A plateia vaiou o atraso e os problemas técnicos.

Cerca de cinco minutos depois, Kayblack voltou ao palco para dar sequência ao show. Ele cantou "Melhor Só" e "Confissões Pt2" em meio a labaredas de fogo, enfim levantando a plateia do Rock in Rio.

Estilo derivado do rap de pegada pop e batidas eletrônicas, o trap dominou um dia inteiro do Rock in Rio —a sexta (13) da semana passada. Matuê, Cabelinho, Orochi, 21 Savage e Travis Scott foram atrações naquela data.