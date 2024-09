The Town, irmão paulistano do Rock in Rio, anuncia datas para edição de 2025

São Paulo

O festival The Town, evento irmão do Rock in Rio, que estreou no ano passado em São Paulo, anunciou na manhã deste sábado as datas da sua segunda edição, no ano que vem.

Público no festival The Town em 2023 - Adriano Vizoni/Folhapress

O The Town vai ocorrer entre os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, ocupando dois finais de semana, na Cidade da Música, construída no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

A organização ainda não anunciou nenhuma das atrações que estarão no evento.