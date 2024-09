Whindersson Nunes, como Lil Whind, protesta e faz rir em show no Rock in Rio

Rio de Janeiro

Whindersson Nunes parece se divertir na pele de Lil Whind, nome escolhido por ele para a carreira de trapper. O público que o acompanhou no palco Supernova nesta quinta-feira (19), no Rock in Rio, também parece ter curtido. A plateia não era numerosa, mas cantou, pulou e riu das piadas contadas pelo comediante —e trapper e pugilista.

Com uma roupa de cangaceiro estilizada, Lil Whind abriu o show com um "Drip da Roça 2", trap misturado com piseiro, num trecho de letra que conta a própria a história. Em figurino, discurso e letras, o trap de Lil Whind celebrou o Norte e Nordeste.

Lil Whind no Rock in Rio - Divulgação/Rock in Rio

Confusões internas também deram o tom da apresentação. "Essa eu fiz quando estava muito triste. Cheguei a chorar ouvindo Alok". Lil Whind cantou sobre a vida de artista, o dinheiro e as viagens pelo mundo, mas também sobre solidão e "fundo do poço". O show teve participações de Yas, artista de Rondônia, Omni Black, da Bahia, e Arthurzim, do Ceará.

O público queria ver Whindersson Nunes cantar, mas também esperavam a oportunidade de garantir um brinde. Na primeira vez em que se apresentou no Rock in Rio, em 2022, Lil Whind lançou ao público pares de tênis. Sabendo disso, parte da plateia se posicionou em frente ao palco. Pares de pantufas foram arremessados.

Claro, teve piada. "Quem não bater palma vai ser assaltado voltando para casa", gritou Lil Whind, no início do show. "Obrigado a você que está vindo mijar aqui e está parando para ver", disse depois.

Lil Whind emendou "Piauí", "Popó" e "Louis V", todas sobre romances e o estilo de vida dos jovens do Nordeste. Também cantou "Mídia", sobre a relação dele com os portais e blogs dedicado a famosos.

Entre os versos sobre sexo e fama carregados de autotune, foi aplaudido durante forte discurso político. Lil Whind fez subir ao palco uma criança e entregou a ela um tamanduá de pelúcia.

"Talvez os filhos dos seus filhos não vejam esse animalzinho. Se caso a gente não tenha mais esse animal, fomos os culpados", disse Lil Whind. "Todo mundo está vendo o que aconteceu no Brasil, queimada que só a buceta."

Lil Whind fez anúncios sobre sua vida tripla: além da carreira musical, participa de luta exibição de boxe em novembro e estreia um show de comédia no streaming em dezembro.