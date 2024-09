Xuxa faz meme virar show em 'after' do Rock in Rio

Rio de Janeiro

"Que Xou da Xuxa é esse?", repetiam os fãs da apresentadora desde a segunda metade do show da cantora Katy Perry no palco Mundo.

A frase remete ao meme da semana: o registro em vídeo de uma criança nos anos 1980 que esperou durante horas para vê-la e já tinha perdido a paciência.

A cena está na série documental sobre as Paquitas, no Globoplay, e a internet tratou de achar a fã, mais 30 anos depois: Patrícia Veloso, a ex-criança revoltada, foi quem anunciou o show da Xuxa da madrugada deste sábado (21) no Rock in Rio, realizado em um estande do Itaú, na lateral do palco Mundo.

Patrícia Freitas Veloso Martins, a então menina do meme do 'que xou da Xuxa é esse' - Arquivo pessoal e Reprodução/TV Globo

O público aguardou pacientemente

Antes do show de Katy Perry, fãs de Xuxa espremidos na grade diante do estande cantavam sucessos da apresentadora e balançavam pompons, como se tentassem atraí-la para perto do parapeito.

A rainha dos antigos baixinhos, hoje trintões e quarentões, só deu as caras às 2h.

"Estava com medo de que vocês fossem embora e me deixassem aqui", disse Xuxa.

"Xuxa, eu te amo!", respondeu o público.

Xuxa Meneghel no quinto dia do Rock in Rio, pouco antes de sua apresentação

Xuxa trocava de figurinos e emendava sucessos. "Doce Mel", "Lua de Cristal", "Arco-Íris", precedida por curto discurso contra discriminação, e "Planeta Xuxa", abarcando gerações de fãs das décadas de 1980, 1990 e 2000.

Teve ainda "Libera Geral", "Ilariê" e "Tindolelê", para delírio de uma multidão.

A apresentação durou 20 minutos, mas para Patrícia Veloso e tantos outros ex-baixinhos valeu a espera de 30 anos ou mais.