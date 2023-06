Debate discute literatura de Clarice Lispector no cinema

Belo Horizonte

Ainda que a maior contribuição de Clarice Lispector (1920-1977) tenha se dado no campo da literatura, muito do que está presente em sua obra perpassa outras linguagens artísticas, como o cinema, a música e as artes visuais.

As possibilidades de trânsito entre essas linguagens deram o tom ao 18º debate do ciclo de diálogos Perguntas sobre o Brasil, realizado na tarde desta quarta-feira, 14.

A escritora Clarice Lispector em agosto de 1969, na cidade do Rio de Janeiro - Maureen Bisilliat/Divulgação/Acervo IMS



A conversa reuniu as cineastas Taciana Oliveira, diretora do documentário "Clarice Lispector: A Descoberta do Mundo" (2022), e Nicole Algranti, que dirigiu "De Corpo Inteiro - Entrevistas" (2008), um documentário com trechos de ficção.

O ciclo Perguntas sobre o Brasil é realizado pelo Centro de Pesquisa e Formação (CPF) do Sesc São Paulo em parceria com a Associação Portugal Brasil 200 anos (APBRA) e com a Folha.

"A gente sabe que o cinema utiliza todas as linguagens, e eu tentei equilibrar adaptações dos textos escritos pela Clarice com entrevistas dadas por ela", diz Taciana Oliveira. "É uma costura muito pensada na personalidade da Clarice, que não era uma pessoa em linha reta".

"A Descoberta do Mundo" mescla entrevistas, leituras de romances, contos e crônicas, e performances para mergulhar na vida e na obra da autora ucraniana que marcou a literatura brasileira. Assim, promove uma ponte entre o cinema e a literatura, entre outras expressões artísticas.

Depois de ser lançado nos cinemas em 2022, o documentário está disponível em plataformas como Prime Vídeo, Claro TV, Apple TV e Vivo Play.

Sobrinha-neta de Clarice, Nicole Algranti contou no debate que um sonho com a presença da escritora a ajudou enquanto preparava o longa "De Corpo Inteiro - Entrevistas", dando a ela mais tranquilidade em relação às decisões de adaptação. "Eu segui o que vinha pra mim."

Lançado nos anos 1970, o livro "De Corpo Inteiro" reúne entrevistas feitas por Clarice com personalidades da cultura da época, como o dramaturgo Nelson Rodrigues e o romancista Fernando Sabino. No filme, Algranti apresenta trechos dessas conversas, com atrizes e atores que interpretam Clarice e seus interlocutores. O filme está disponível no YouTube.

Algranti lembrou que o cinema fazia parte da vida de Clarice, o que é relatado nas cartas que a autora escreveu para as irmãs. A diretora recordou-se ainda que a tia-avó guardava um autógrafo do ator norte- americano Tyrone Power.

Um roteiro escrito por Clarice em parceria com o cineasta Luiz Carlos Lacerda, conhecido como Bigode, deu origem ao curta-metragem "O Ovo" (2003), dirigido por Algranti e narrado pela cantora Maria Bethânia. "Clarice estava muito à frente de seu tempo", afirma a cineasta, demarcando ali uma espécie de psicodelia.

Mediado pelo jornalista Naief Haddad, da Folha, o debate também abordou aspectos da infância de Clarice em Recife, gênese do olhar arguto para a realidade social brasileira que marca a sua obra.

A conversa sobre a escritora está disponível, na íntegra, nos canais do Sesc São Paulo, do Diário de Coimbra e da APBRA no Youtube. Assista abaixo.

O ciclo de diálogos Perguntas sobre o Brasil se inspira no projeto 200 anos, 200 livros, organizado pela APBRA, pela Folha e pelo Projeto República (núcleo de pesquisa da UFMG). A iniciativa, lançada em maio do ano passado em meio ao bicentenário da independência do Brasil, reúne duas centenas de obras literárias relevantes para decifrar o Brasil.

O evento é realizado a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, às 16h. A próxima edição, em 28 de junho, vai discutir os 30 anos da chacina da Candelária.