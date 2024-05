Ayahuasca não pode ser sequestrada pelo capitalismo, diz Luís Fernando Tófoli

O Ilustríssima Conversa desta semana recebe Luís Fernando Tófoli, professor de psiquiatria da Unicamp e coordenador da Icaro, rede de pesquisa e divulgação sobre a ayahuasca.

Tófoli é um dos organizadores —com Lucas Oliveira Maia, Camila Dias e Luis Felipe Valêncio— de uma coletânea de textos sobre a bebida psicodélica.

"Visões Multidisciplinares da Ayahuasca" (Editora da Unicamp) reúne trabalhos que analisam, entre outros temas, a história do uso do chá no Brasil, as evidências de seu potencial no tratamento de transtornos mentais e seus efeitos no cérebro humano.

Na entrevista, Tófoli discute a evolução das pesquisas sobre a ayahuasca e o que se sabe hoje sobre seus efeitos terapêuticos em pacientes com depressão e o que ainda precisa ser investigado.

Retrato de Luís Fernando Tófoli, professor da Unicamp e coorganizador de 'Visões Multidisciplinares da Ayahuasca' - Divulgação

O pesquisador também trata das demandas de povos originários —a ayahuasca, afinal, tem raízes em grupos indígenas da América do Sul— e dos rumos atuais da política de drogas do Brasil.

O que vai sair desse encontro —do que é demandado pelas nações indígenas e pela sociedade branca— não sei ainda muito bem, mas acho que esse é um diálogo necessário. Ele precisa acontecer. Alguns grupos vão dizer: 'Isso aqui não é remédio, isso aqui não é nem psicodélico, não é alucinógeno, não é droga, não é nada disso'. Aí vão usar seus termos nativos: alguns vão chamar de medicina, conclamando o uso que não está nem regulamentado para os brancos, que é o uso terapêutico. Vejo essa discussão como muito positiva, e o fato de não se poder patentear eu acho bom. Acho que o que quer que venha a ser desenvolvido nesse universo não pode e não deve ser sequestrado pelo capitalismo

O Ilustríssima Conversa está disponível nos principais aplicativos, como Apple Podcasts, Spotify e Stitcher. Ouvintes podem assinar gratuitamente o podcast nos aplicativos para receber notificações de novos episódios.

O podcast entrevista, a cada duas semanas, autores de livros de não ficção e intelectuais para discutir suas obras e seus temas de pesquisa.

Já participaram do Ilustríssima Conversa Pedro Arantes, que defende que esquerda se levante do conformismo, Monica Benicio, viúva de Marielle Franco, Carlos Fico, historiador que pesquisa a ditadura e a intervenção de militares na política brasileira, Fernando Pinheiro, sociólogo que discutiu como imagens de escritores se mesclam em seus livros, Guilherme Varella, para quem o Carnaval de rua é um direito, Christian Dunker, que se contrapõe à conceituação da psicanálise como pseudociência, Rodrigo Nunes, professor de filosofia que propõe pensar a política como ecologia, Betina Anton, autora de livro sobre os anos do médico nazista Josef Mengele no Brasil, Marcelo Medeiros, que discutiu a concentração de renda no país, Larissa Bombardi, geógrafa que pesquisa o uso de agrotóxicos, entre outros convidados.

A lista completa de episódios está disponível no índice do podcast. O feed RSS é https://folha.libsyn.com/rss.