[RESUMO] A regulação do vídeo sob demanda no Brasil, que enfrenta impasses no Congresso, precisa ser aprovada com urgência para permitir que as obras audiovisuais do país possam competir em um mercado com forte atuação de empresas estrangeiras. Essa política deve tanto garantir espaço para filmes e séries nacionais no streaming como instituir uma tributação sobre o faturamento das plataformas, revertida à produção de conteúdo brasileiro.

Neste momento em que se discute a implementação de uma legislação que estabelece regras para o vídeo sob demanda (VoD), também conhecido como streaming, vale relembrar a frase atribuída a Glauber Rocha: "Um país sem cinema é como uma casa sem espelho". Esta frase é uma boa síntese do audiovisual na formação da identidade cultural de um povo.

Mas além de sua importância cultural, o cinema e o audiovisual são também uma indústria significativa que gera empregos, renda e divisas. A combinação dos aspectos culturais e econômicos multiplica a relevância estratégica da ocupação de mercado no cinema, na televisão e agora no VoD. Este último veículo está em fase de conformação a parâmetros de mercado por meio de projetos de lei que tramitam no Senado e na Câmara, a chamada regulação.

Escritório da Netflix em Los Angeles, na Califórnia - Lucy Nicholson - 16.jul.18/Reuters

Essa regulação, no entanto, está muito atrasada. Para se ter uma ideia, o Brasil foi o primeiro país de língua não inglesa em que a Netflix se estabeleceu, em 2011. Ainda não temos uma regulação, enquanto a União Europeia se antecipou e, em 2010, aprovou sua primeira norma para o setor. Diversos outros países já têm regras implementadas, enquanto nós, que estamos entre os maiores consumidores de conteúdo audiovisual na internet, estamos com impasses em meio a discussões anacrônicas.

Em todos os lugares, a regulação abarca algumas questões genéricas, como informações, registros e acesso, mas também há dois eixos fundamentais que se complementam e dizem respeito à competição do produto local: a garantia de espaço para as obras audiovisuais nacionais e políticas de subvenção à produção.

Esses princípios são o ponto sensível da discussão, tanto para o VoD quanto para o cinema e a televisão. É comum vê-los questionados não só pelas empresas internacionais, diretamente interessadas, mas também pelo público leigo. Vale um esclarecimento a respeito.

A taxação sobre a importação de produtos é um princípio básico da economia que visa garantir a competição justa e o desenvolvimento das indústrias locais, entre outros aspectos. Mas o cinema e o audiovisual, apesar de gerarem bilhões de dólares em divisas, não são considerados mercadorias banais: são cultura.

Pelas regras internacionais, a propriedade intelectual não pode ser taxada —apenas os objetos físicos podem. Dessa forma, se um livro é publicado no Brasil, ele não sofre taxação, mas a importação do objeto físico do livro é taxada. Assim, os filmes e todo o audiovisual, que não são objetos, entram com o pedigree cultural, sem pagar nada nesse mercado bilionário.

Agora, imagine qual seria a situação da indústria automobilística ou alimentícia do Brasil se não houvesse nenhuma barreira alfandegária. Elas naufragariam.

Para corrigir essa distorção evidente no audiovisual, estabeleceu-se mundialmente os dois eixos mencionados, garantia de presença da produção nacional e formas de subvenção do produto local, como compensação à não taxação.

A atividade audiovisual no Brasil pleiteia nada mais que a implementação desses dois pontos. Uma cota de 10% para filmes e séries brasileiros nas plataformas —com visibilidade desses conteúdos, que também deveria ser de 10%— e uma tributação sobre o faturamento das plataformas, que servirá para produzir os conteúdos por meio de investimento direto das empresas e do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual).

Ou seja, as plataformas terão que desenvolver estratégias para incluir e financiar o audiovisual brasileiro e independente —por independente, entende-se que a propriedade intelectual das obras não é das plataformas— e evidentemente ter bons resultados com isso, porque esse é o negócio delas.

Essa estratégia, aplicada mundialmente, deu certo no cinema e na televisão por assinatura. No Brasil, a Lei da TV Paga (12.485, de 2011) é o exemplo mais claro e simples de explicar. Logo antes de a norma entrar em vigor, os canais estrangeiros monitorados pela Ancine (Agência Nacional do Cinema) exibiam apenas 1% de conteúdo brasileiro.

As programadoras estrangeiras não acharam boa a ideia de criação de cotas, que passaram a obrigar a maior parte dos canais de televisão por assinatura a exibir cerca de 4% de conteúdo brasileiro independente no horário nobre. Atualmente, os canais colocam mais de 15% de conteúdo brasileiro independente na grade porque perceberam que a demanda é bem maior.

Vale observar que, por pelo menos um aspecto, o VoD é a forma menos impositiva de oferecer audiovisual: observadas as limitações de cada plataforma, o espectador tem a escolha do que assistir e quando assistir; é o espectador que decide isso com um clique. A ele, deve ser oferecida a opção de escolher filmes brasileiros.

O Brasil gosta de ver o Brasil nas telas. Abram alas para o VoD passar.