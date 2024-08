Avanço da IA desafia ideia de superioridade humana, diz Marcelo Viana

Em 1611, Johannes Kepler apontou que organizar laranjas como os feirantes fazem hoje em dia —em arranjos hexagonais e camadas sobrepostas— era a melhor forma de aproveitar o espaço disponível. O astrônomo e matemático alemão, no entanto, não conseguiu provar essa conjectura na época e o problema só foi de fato resolvido em 2017, mais de 400 anos depois.

Tanto tempo para tão pouco, muitas pessoas podem pensar. Afinal, que diferença isso faz?

Em "Histórias da Matemática: da Contagem nos Dedos à Inteligência Artificial" (Tinta-da-China Brasil), Marcelo Viana mostra que até as pesquisas mais teóricas podem dar origem a novas tecnologias, mesmo que, em alguns casos, isso demore vários séculos.

O pesquisador escreve que o problema do empacotamento de esferas (o exemplo das laranjas) ajuda hoje a detectar e corrigir erros de transmissão de informações e que pesquisas sobre números primos foram fundamentais para desenvolver a criptografia moderna, além de lembrar os desdobramentos na astronomia e na física, por exemplo, viabilizados pela matemática.

Marcelo Viana, autor de 'Histórias da Matemática', em debate da Feira do Livro 2024 - Jardiel Carvalho - 30.jun.24/Folhapress/Folhapress

Não que a utilidade imediata deva ser o único critério da ciência, diz Viana, diretor-geral do Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), no Rio de Janeiro, um dos mais renomados centros de investigação matemática do mundo, mas pesquisadores não devem perder de vista as consequências concretas dos seus estudos.

"Histórias da Matemática" reúne, em edição revista e atualizada, colunas publicadas na Folha, onde Viana escreve desde 2017.

Os textos discutem, entre outras questões, o machismo na ciência, como a matemática pode contribuir na tomada de decisões coletivas e o mecanismo de funcionamento dos algoritmos que governam tantos domínios da nossa vida, alguns dos temas discutidos neste episódio.

Acredito que, em algum nível, nós, humanos, não funcionamos de maneiras tão diferentes de um computador. Não tenho um chip dentro da minha cabeça, mas tenho outro tipo de máquina de calcular e acredito que ela, usando outros materiais, não é fundamentalmente diferente de um computador. Essa vantagem [da inteligência humana sobre a inteligência artificial], onde ela realmente está, é um assunto que não é tão claro para mim

