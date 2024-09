[RESUMO] Primeiro romance brasileiro de sucesso, "A Moreninha" completa 180 anos como um clássico fundador de nossa literatura, mas seu autor segue completamente esquecido, em contraste com a glória que experimentou em vida. Uma das grandes figuras públicas do 2º Reinado, Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882) empenhou-se em criar, como escritor e político, uma simbologia nacional para um Brasil recém-independente. Pioneiro em muitos aspectos, retratou mulheres intelectualizadas em seus livros e antecipou em 25 anos recursos mais associados a Machado de Assis no Brasil, como o narrador em primeira pessoa, a ironia cética e a metalinguagem.

O ano é 1844. O lugar é o Rio de Janeiro. O autor é um rapaz desconhecido vindo de Itaboraí, recém-formado em medicina, Joaquim Manuel de Macedo, que publica aos 24 anos seu primeiro romance, "A Moreninha".

Essa pequena obra vai desencadear um fenômeno na corte do 2º Reinado, conseguindo mudar, ao mesmo tempo, a história da literatura brasileira e o nosso romantismo. E, ainda mais importante, dá o pontapé inicial a um movimento que durará várias décadas no cenário nacional: a criação, o desenvolvimento e a cristalização da noção de uma identidade brasileira, por oposição à portuguesa, como veremos mais adiante.

David Cardoso e Sônia Braga em cena de 'A Moreninha' (1970), filme baseado na obra de Joaquim Manuel de Macedo - Divulgação

O Brasil se tornara independente de Portugal havia apenas 22 anos, e a ex-colônia encontrava-se ávida pelas novidades que chegavam da Europa, especialmente da França, sobretudo através dos folhetins românticos.

Contudo, assim que Macedo publica seu primeiro romance, este torna-se imediatamente um sucesso de vendas na Corte. Havia sido criado, nas palavras do crítico literário Wilson Martins ("História da Inteligência Brasileira"), o primeiro "mito sentimental" brasileiro, o da menina morena e sapeca, que vai desbancar as heroínas louras e de lacrimejantes olhos azuis.

O escritor enfatiza em seu estilo o bom humor, o riso e a cor local, enquanto o público identifica-se deliciado com situações e personagens familiares da obra, que neste ano completa 180 anos de publicação.

Macedo apresenta naquele 1844 seu "primeiro elenco romântico", como observa o ensaísta José Guilherme Merquior ("De Anchieta a Euclides: Breve História da Literatura Brasileira"). "O ‘Macedinho’ obteve o que Teixeira e Sousa [considerado autor do primeiro romance brasileiro, "O Filho do Pescador"] não conseguira: dar respeitabilidade ao romance folhetinesco", completou.

Merquior reparou, seguindo os passos de Wilson Martins, que "enquanto José de Alencar inventaria o mito heroico, o índio cavalheiresco, Macedo engendrou um mito sentimental: o da mocinha brasileira, sinhazinha ‘romântica’".

Na verdade, o escritor de Itaboraí vai firmar sua reputação de mais bem-sucedido romancista do Império ainda na década de 1840, tornando-se o "ídolo querido" sobre o qual falará Alencar mais tarde.

O escritor Joaquim Manuel de Macedo em imagem de 1866 - Wikimedia

Na "Moreninha" já estão as principais características do romancista nessa fase: a fidelidade ao público, realisticamente retratado; o caráter documental de sua obra; a linguagem simples do dia a dia, eivada de "brasilianismos"; o bom humor; o casamento como tema central dos enredos; as heroínas como pessoas excepcionais. Ou seja, uma temática extremamente popular, com estrutura que vai desembocar diretamente nas modernas novelas de televisão dos séculos 20 e 21.

Também poderíamos dizer que Macedo foi um pioneiro feminista, pois criticava com veemência a posição "subalterna" das mulheres na Corte, uma vez que o tema da independência feminina é recorrente em toda a sua obra.

Vejamos o exemplo de Carolina, a moreninha do livro, uma garota de 14 anos alfabetizada (algo raríssimo na época), que lê a famosa feminista inglesa Mary Wollstonecraft e quer dirigir o próprio destino. O público da época, ávido devorador de folhetins, adora esse novo paradigma.

Como indiquei acima, vejamos como será introduzida a noção de identidade nacional na ex-colônia, já que esta não só compartilha a mesma história com Portugal, como segue utilizando a mesma língua do colonizador.

Primeiramente, após "A Moreninha" se tornar nosso primeiro best-seller literário, Macedo, que sempre se balizou por um estrito código de moral e ética na vida pessoal, opta por ingressar na política, tentando

por esse meio fazer chegar seu pensamento ao maior número possível de brasileiros.

E veremos que, em apenas 20 anos, o escritor-deputado firma-se como referência na capital do Império, procurando na literatura uma função didática, a fim de educar a população do recém-independente Brasil, população esta que o lê avidamente, escritor conterrâneo e contemporâneo.

Por outro lado, e concomitantemente à criação de um corpus e de um cânone para nossa literatura iniciada por Macedo, um grupo de jovens escritores e poetas, reunidos em torno do também recém-inaugurado Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, de 1838, dedica-se a forjar o que chamo de "Projeto Brasil", no qual será esboçada e implementada, ideologicamente, uma "identidade nacional".

Nesse universo político-literário, tudo indica podermos identificar um programa romântico, executado nas

décadas seguintes, tendo começado historicamente com "A Moreninha". Assim, o exemplo da publicação do romancete em 1844 é lapidar: Macedo teve a intuição do que a jovem sociedade estava necessitando e, de um mesmo golpe, não só diverte, como cria o modelo moral e estético que deseja ver executado para o público a quem se dirige.

No meu trabalho intitulado "Joaquim Manuel de Macedo, ou os Dois Macedos: A Luneta Mágica do 2º Reinado" (Biblioteca Nacional/DNL, 1994), verifico a existência de duas fases no nosso autor: uma primeira, que intitulei "das mocinhas", e, a partir de 1867, uma segunda fase, "dos adultos".

Embora haja uma nítida mudança no estilo do escritor de Itaboraí, como a forte atração para o estilo realista-naturalista na segunda fase, a temática central do conjunto de sua produção literária não se vai modificar ao longo de sua vida. Poderíamos facilmente afirmar que o tema subjacente é o da proposta pública de uma ética social, numa espécie de extenso "romance de formação".

Na verdade, o doutor Macedinho, como era carinhosamente chamado, transcende a efeméride de 1844. Por isso, creio ser importante mencionar aqui outras duas de suas obras, igualmente pioneiras, algo diferenciadas do conjunto de sua produção, mas ainda reeditadas no século 21.

São elas: "A Carteira do Meu Tio", de 1855, na fase "das mocinhas", e "Memórias do Sobrinho do Meu Tio", de 1868, na fase "dos adultos", ambas narradas em primeira pessoa (algo raro na época).

Na primeira, Macedo utiliza o humor para fazer uma ácida crítica político-social. Wilson Martins chama "A Carteira" de "panfleto político devastador", "uma sátira alegórica à Conciliação e à vida pública em geral, na qual [...] apenas podiam triunfar os incompetentes e os protegidos". Nada mais atual nos dias de hoje...

Já no excelente "Memórias do Sobrinho do Meu Tio", utiliza um recurso estilístico novíssimo para lançar sua crítica, que ainda não havíamos visto aparecer, isto é, a ironia, criando assim uma narrativa digressiva à maneira inglesa do século 18, como no romance "A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy", publicado a partir de 1759 por Laurence Sterne.

As "Memórias" foram uma das mais bem realizadas obras de Macedo. O crítico literário Temístocles Linhares foi o primeiro a perceber a importância desse texto e, no seu "Macedo e o Romance Brasileiro" (Revista do Livro, número 10, 14 e 17,1958), escreveu:

"Outros livros Macedo produziu onde se observam algumas mudanças, não só quanto aos temas, como quanto aos próprios personagens. (...) Esse livro requer tratamento à parte no conjunto da obra macediana, (pois) não se destina a donzelas, nem reflete o escritor de sala de jantar. Vai antes ao encontro de toda uma casta de gente que tem feito muito mal ao país, de sua função social, de sua situação histórica".

A utilização da ironia ali, não mais o humor da "Carteira", faz com que haja uma espécie de revolução

no estilo macediano. Linhares tem o mérito de também ter sido o primeiro crítico a apontar semelhanças entre Macedo e Machado de Assis, declarando que este sofreu nítida influência daquele, pois "quem pode negar tenha Macedo se antecipado ou aberto caminho ao autor das 'Memórias Póstumas' nesses divertimentos ou processos de higiene mental destinados a fazer rir ao mesmo tempo que a fazer sentir a fragilidade do homem e de toda uma organização social e política?" (número 14, p. 97-103).

Por fim, o ocaso e o menosprezo da crítica... Naquela segunda fase, a escolha em priorizar o novo estilo realista-naturalista da moda não vai agradar ao público brasileiro, apesar dos também excelentes "Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro" (1862-1863) e "Memórias da Rua do Ouvidor" (1878), ambos coletâneas de crônicas, ou ainda do romance "A Luneta Mágica" (1869).

Pouco a pouco, Macedo vai deixando de vender suas obras. Tal qual um Balzac tupiniquim, que necessitava da renda gerada pelas publicações —já que era imenso gastador e não tinha dinheiro de família—, ele vai comprometer sua saúde em inúmeros trabalhos para manter o padrão econômico de sua época de glória.

E a "lenda viva" que fora vai caindo no ostracismo, na miséria e na demência. Relata-se que no fim da vida acreditava ser Lauro, o protagonista de seu romance "O Moço Louro" (1845). Morreu em 1882, aos 61 anos, tão pobre que sua viúva teve que pedir dinheiro emprestado para lhe comprar um terno mortuário. Mais tarde a princesa Isabel, que havia sido sua aluna de história, vai conceder uma pensão vitalícia a ela.

Verdadeiro "homem dos sete instrumentos" —romancista, contista, teatrólogo, poeta, cronista, literato e deputado—, Macedo foi um gigante em seu século. Fez diferença na literatura, proporcionando enormes mudanças estilísticas e éticas, e exerceu uma importante influência sobre seus contemporâneos, como Alencar e Machado.

Não merece o esquecimento ao qual foi relegado. Nestes 180 anos da publicação da "Moreninha",

vamos relembrar também o escritor de Itaboraí, patrono da cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras, por seu papel pioneiro nas letras e na cultura deste nosso país.