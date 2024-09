[RESUMO] Embora o Brasil tenha papel destacado na difusão da psicanálise, não se pode dizer que integre decisivamente a história desse campo de conhecimento. Para se tornar herdeiro legítimo, inventivo e não submisso, da tradição europeia, país precisa interpretar discurso psicanalítico à luz de nossas particularidades sócio-históricas, como a poderosa matriz indígena e africana na formação da identidade brasileira.

É um dado inconteste a relevância do Brasil na difusão contemporânea da psicanálise. No entanto, é curioso que o país não figure entre aqueles sobre os quais se pode, com assertividade, afirmar compor a história da psicanálise. Pelo menos, não se trata de algo ensinado nas universidades ou nas instituições de formação, nem mesmo uma inserção que possa ser confirmada nos dicionários ou manuais sobre o tema.

Neste sentido, a história da psicanálise no Brasil não parece equivaler a uma contribuição brasileira à história da psicanálise. Talvez, não por acaso, notamos isso no momento em que aqui, na contramão do que tem se passado, sobretudo na França e nos Estados Unidos, essa atividade tem mantido sua efervescência nas universidades, nas instituições de formação e através do surgimento de diferentes coletivos de psicanalistas.

Manifestação de movimentos negros conta a violência policial, na av. Paulista, em São Paulo, em 2023 - Bruno Santos/Folhapress

Frente a esse descompasso histórico-epistêmico parafraseamos Gayatri Spivak quando esta se pergunta, "Pode o subalterno falar?", para indagarmos: "pode a psicanálise brasileira falar?".

De saída, essa pergunta implica o reconhecimento de que a questão de "como se transmite a psicanálise" ganhou maior atenção no campo psicanalítico do que a indagação sobre "como se herda a psicanálise".

Em suas considerações, Freud evidencia que a noção de herança acarreta uma apropriação, um trabalho para "torná-lo seu". A herança comporta não meramente o que se recebe, mas o ato em relação ao qual se torna herdeiro; ela é processo, não causa; é destino, e não origem.

Considerando que a institucionalização da psicanálise (e a lógica das filiações institucionais) colocou em cena um imperativo de normalização, da obediência e da submissão transferencial dos analistas, cartografamos duas posições no trato com o invento freudiano: a do filiado e a do herdeiro. Enquanto o gesto de tornar-se herdeiro é uma ação situada no campo da ética, o filiado está remetido ao registro moral.

No modelo de filiação, ancorado no dogma paterno, mantém-se uma fidelidade submissa aos cânones estabelecidos do discurso psicanalítico; já na vinculação por herança ocorre uma abertura ao campo inventivo, à possibilidade de reorientarmos criticamente esse discurso.

O herdeiro lança mão da escolha, recusando-se a viver do patrimônio da psicanálise através de mesadas de seus "verdadeiros donos", como o faz o filiado.

O filiado é o que se sente honrado de ter seu nome na listagem de membros de uma instituição, da mesma maneira que guarda o relógio dos bisavós na gaveta; aquele que vive o consultório, da mesma maneira que vive da renda de seus imóveis; que discute questões institucionais de forma burocrática, da mesma maneira que discute o inventário com os irmãos. Em contraposição, o herdeiro se pergunta: "que diferença imprimo a esse patrimônio?"; ou, de outra forma, como tornar-se herdeiro da psicanálise no Brasil hoje?

Esquematicamente podemos dizer que houve duas recepções da psicanálise no Brasil, ocorridas praticamente ao mesmo tempo. Uma pela medicina, através da Liga Brasileira de Higiene Mental, fundada em 1922; e outra pelos artistas e intelectuais do movimento modernista.

Levantamos a hipótese de que, marcadas as diferenças fundamentais dessa bifurcação, em ambas as recepções estava em jogo, em comum e em última instância, uma disputa em torno da raça.

Afinal, quando falamos que a apreensão eugenista, por parte da medicina e psiquiatria, esperava que a psicanálise permitisse domesticar o "id primitivo" em nome de um "ego civilizado" (como descrito por Luciana Torquato), apagando o arquivo das heranças negras e indígenas para solidificar o arquivo colonial e europeu da brasilidade, é em raça que sem pensa.

E quando se diz que, para a recepção modernista, a psicanálise seria uma ferramenta de resgate das heranças sequestradas (de tudo aquilo que havia sido posto para fora do campo da dita "civilidade") para, então, reinterpretar o país, é também de raça que estamos falando. Ou seja, a dimensão racial permeou a entrada "social" da psicanálise no Brasil.

Assim, os destinos do discurso psicanalítico no país —e o consequente silêncio hegemônico desse discurso sobre a racialidade— encontram-se alinhados à tomada de posição que há no cerne de cada um desses marcos originários e à maneira como os efeitos dessas tomadas de posição moldaram o horizonte de futuro da psicanálise entre nós.

Por isso mesmo, em nossa perspectiva, tornar-se herdeiro da psicanálise no Brasil supõe o trabalho de afinar o discurso psicanalítico às nossas particularidades sócio-históricas; comporta a disponibilidade de podermos subverter a tradição em benefício de uma atenção à realidade do nosso país.

Mas é preciso perguntar: o quão a psicanálise, no Brasil, se permite afirmar como inventividade ou fica subordinada às suas marcas originárias europeias, assombrada pelo fantasma (colonial) da desfiliação?

Levantar essa pergunta significa reconhecer que os psicanalistas daqui se encontram diante de um impasse. Por um lado, o Brasil, em sua crescente problematização da raça, feita sobretudo por psicanalistas negros, pode estabelecer um capítulo inédito nesse campo de estudo, posto a ausência destas considerações no escopo tradicional.

Por outro lado, o impasse se coloca, uma vez que a tematização racial implicará a racialização dos psicanalistas brasileiros, que passarão a ocupar, de maneira radical, a posição de alteridade racial em relação à Europa, inscrevendo, assim, uma contribuição negra à psicanálise.

Por essa via, a apropriação desse saber em sintonia com o pensamento de matriz afro-indígena estremece a fantasia de pureza de origem que, no Brasil, mantemos com a tradição europeia.

Outra questão se coloca: quais os riscos dessa abertura quando não é feita de modo a romper, de fato, com essas estruturas dominantes? Que implicações há quando psicanalistas, em sua maioria brancos, resolvem fazer eventos e debates, por exemplo, sobre as "encruzilhadas", inclusive tomando-as sob a insígnia do "tema"?

Em que posição estão situados quando se autorizam, por si mesmos, a tomar esse tipo de experiência como um objeto de debate? Não seria sinal de soberba achar que a psicanálise pode falar das encruzilhadas só porque começou a tematizar a raça?

Tal movimento poderia ser uma estratégia maníaca de lidar com a ansiedade branca de perder o mundo, como já apontado pela artista visual Jota Mombaça, e então sair apropriando dos termos que vê pela frente para se manter alicerçado e protegido? Ou de criar um álibi branco para que essas lacunas não apareçam, para que a branquitude não seja questionada e para que, num passo de mágica, a psicanálise se enuncie como fiel escudeira da luta antirracista?

Como sair do campo da incorporação devoradora totalitária que inclui algo como se aquilo já lhe pertencesse (em uma espécie de fantasia aglutinada de continuidade) e partir para um processo de corporificação? Como se deslocar da aparição à presença, da sombra ao corpo?

No âmbito das instituições psicanalíticas, essa questão se coloca, ainda, em relação à implementação de ações afirmativas para pessoas negras. Em nome da "verdadeira psicanálise", se estabelece uma espécie de pedágio branco: "acesse, mas acesse de acordo com o que a psicanálise permite".

Que ações se afirmam a partir disso? Seria uma espécie de reação terapêutico-institucional negativa em relação às ações afirmativas? Prefere-se falar das burocracias, dos regimentos, da formação, sem reconhecer que a crise que as ações afirmativas suscitam diz respeito ao próprio sistema branco psicanalítico.

Afinal, como conjugar a negritude periférica ao regime branco elitista psicanalítico? Que implosões e desmantelamentos seriam verdadeiramente necessários? O que parece ser um desafio estatutário ou, ainda, uma lealdade ao sistema clássico de formação não encobre o que, de fato, precisaria ser subvertido quando é de raça que estamos falando?

O movimento de inventariar os patrimônios da psicanálise no Brasil é o mesmo movimento de nos tornarmos herdeiros desse saber como psicanalistas brasileiros.

Enfim, eis o impasse: positivar a presença da matriz afro-indígena que nos constitui significa estabelecer que a ordem inconsciente que forja a brasilidade não é exclusivamente branca e europeia, de outra forma, é também indígena e africana. Levar adiante esse movimento tornará inevitável um rompimento com a idealização que, através da submissão, mantemos com a tradição europeia.

Está em questão não apenas o encontro com o fantasma da desfiliação no campo psicanalítico e com o fantasma de insubmissão colonial, mas, sobretudo, a derrocada da imagem colonizada que sustentamos sobre nós mesmos, como um país muito mais atrelado à referencialidade europeia que à matriz afro-indígena que nos constitui.

De nossa parte, não estamos certos de se, de fato, essa é uma ruptura desejada por grande parte da comunidade psicanalítica. Afinal, até onde topamos ir?