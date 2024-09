[RESUMO] Aclamado por oferecer balizas para proteger a liberdade de expressão no ambiente digital, o artigo do Marco Civil da Internet a respeito da responsabilização de provedores por publicações de usuários merece ser objeto de análise do STF, argumenta autor, considerando os impactos da desinformação e de ataques à democracia nos últimos anos e a necessidade de regular as grandes plataformas.

No final de junho, o ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), anunciou que o tribunal enfim vai julgar o regime de responsabilidade de provedores de internet pelo conteúdo publicado por seus usuários.

Esse regime, estabelecido pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet, foi inicialmente aclamado por pacificar conflitos e oferecer balizas para proteger a expressão no ambiente digital. Porém, após uma década, é preciso revisitar sua interpretação à luz do que é a internet em 2024 e da Constituição, considerando o impacto que plataformas digitais têm sobre a liberdade de expressão e a democracia.

Congresso Nacional visto a partir do STF (Supremo Tribunal Federal) depois do ataque à sede da instituição em 8 de janeiro de 2023 - Pedro Ladeira - 11.jan.23/Folhapress

O artigo 19 do Marco Civil diz o seguinte: provedores de internet (sejam eles pequenos ou grandes, destinados a comércio ou entretenimento) que recebem conteúdo publicado por usuários só respondem por danos que tais publicações causarem caso não as removam a pedido do Judiciário. Paralelamente, eles podem remover postagens a partir da aplicação de suas políticas.

O arranjo parte do pressuposto de que é a Justiça que deve decidir o que é ilícito na expressão, não os provedores. De fato, protege pessoas que usam a internet para se expressar à medida que assegura que as plataformas não serão incentivadas a exercer uma filtragem prévia ou a remover a partir de simples denúncia quando calculem um risco financeiro por manter conteúdos mais polêmicos, porém legítimos. O regime também teve forte efeito comercial: fez florescer modelos de negócio baseados na geração de conteúdo por usuários.

A responsabilidade de provedores entrou na mira do Supremo em 2017 a partir de caso que envolve a proteção da intimidade e da honra, mas o assunto ganhou outra atenção nos últimos cinco anos. No período, a internet foi palco de operações de desinformação, de ataques golpistas às instituições democráticas e de violência contra grupos marginalizados.

As grandes plataformas (um ente bem específico na miríade dos vários tipos de provedores) foram colocadas contra a parede. Confrontadas com o papel que tiveram, fizeram pouco dentro da sua liberalidade de agir por conta própria.

Se a operação de tais gigantes empresariais afeta direitos das pessoas, eles precisam prestar contas à sociedade. Encontrar um jeito de democracias regularem plataformas se tornou uma tarefa geracional.

A esperança era que o Congresso pudesse aprovar novas camadas de regulação, especialmente para supervisionar a gerência dessas novas "praças públicas" digitais. Isto ocorreu em outras partes do mundo: foi neste ínterim que a União Europeia aprovou uma legislação complexa (o chamado DSA), fortemente baseada em deveres de transparência e de análise de riscos a direitos humanos.

De olho em possível nova legislação, o STF seguidamente se freou a pautar o assunto. Pareceu compreender que o que urge discutir sobre isso vai muito além da questão do pagamento de indenização pelos danos eventualmente gerados. Acertou, pois é difícil que uma decisão judicial em um caso concreto pudesse entregar as tais "novas camadas" de regulação.

No entanto, o Congresso não fez a sua parte e o caldo entornou. A instrumentalização do extremismo no discurso da "censura" e outras conjunturas naufragaram o projeto de lei de regulação de plataformas, o PL 2.630/2020. Em 2024, toda a regulação sobre as big techs ecoa com essa mesma ressonância, da regulação da inteligência artificial aos serviços de streaming.

É neste contexto que ministros têm indicado que devem decidir o caso envolvendo o Marco Civil da Internet. Mas se decidirem, qual o melhor caminho para interpretar o que diz a Constituição? No passado, o caminho podia ser afirmar a constitucionalidade do Marco Civil como escolha possível do legislador, mas a vida digital evoluiu e isso não basta.

Um caminho equilibrado para o regime de responsabilidade do Marco Civil seria mantê-lo em termos gerais, mas indicar que algumas exceções a ele devem ser extraídas de uma leitura sua conforme a Constituição. Assim, evita-se criar novas obrigações regulatórias via decisão ou ordenar que as redes realizem vigilância de postagens.

A solução passaria por delimitar casos graves e objetivos nos quais denúncias sólidas (e críveis) de conteúdo possam gerar responsabilização. Uma mudança relevante nos incentivos por meio de uma decisão que seja simples, autoaplicável e sensível aos impactos sobre a liberdade de expressão e informação.

Já há exceção no próprio texto do Marco Civil, relacionada à disseminação não consentida de imagens íntimas. Há responsabilização após notificação (que precisa também seguir regras). Esse modelo pode ser aproveitado.

A internet de 2024 demanda um exercício de reinterpretar o Marco Civil sob a lente constitucional. A leitura deve partir da proteção da própria dimensão coletiva da liberdade de expressão e do pluralismo, responsabilizando publicações criminosas que em si inibam a expressão de grupos e populações inteiras (como racismo) ou que configurem crime contra o próprio Estado de Direito.

A ideia é um arranjo mais efetivo para garantir princípios democráticos fundamentais: a expressão de grupos que sofrem violência ao se manifestar e a preservação da democracia (e dos direitos que dela decorrem) frente a golpes.

Para proteger a liberdade de crítica, é fundamental ficar de fora da exceção as publicações nas quais se discute dano à honra. Colocar as plataformas em posição de decidir sem parâmetro judicial o que é crítica legítima a uma autoridade e o que é difamação não é um bom caminho constitucional.

Ao lado disso, seria importante fazer diferenciações necessárias, especialmente no caso de conteúdos patrocinados, ou seja, aqueles que têm disseminação paga. Mesmo que sejam gerados por terceiros, é certo que admitir pagamento em troca de alcance coloca as plataformas em outra posição. Um anúncio precisa ser aprovado, pois há regulação específica para comunicação publicitária. Deste conhecimento prévio do conteúdo —mesmo que por sistemas automatizados— deve decorrer um regime mais estrito de responsabilidade subsidiária.

E um bônus: uma decisão do STF sobre o Marco Civil ajuda a virar a página na discussão poluída sobre "censura" e pode limpar o terreno para que o Congresso entre em temas menos divisivos, como mecanismos de transparência e prestação de contas, por exemplo. Pode abrir espaço para uma visão regulatória mais construtiva e menos capturada pelo extremismo.