Mulheres falam sobre obstáculos que enfrentam na política

[RESUMO] No livro "Candidatas", cientistas políticas compilam histórias de quase uma centena de mulheres que enfrentaram inúmeros obstáculos para entrar na política e permanecer nela. Relatos de preconceito, ameaças, falta de apoio de partidos e difícil acesso a recursos de campanha são comuns a todas, a despeito da orientação ideológica, mas castigam mais as mulheres pretas e pobres.

Depois de anos trabalhando com jovens ex-presidiários, uma mulher de Feira de Santana, na Bahia, decidiu se candidatar a vereadora. Filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) e passou a frequentar as reuniões semanais. Na primeira, pediu a palavra para contribuir nas discussões. Em vão. Tentou na semana seguinte, nada. Repetiu o ritual, lhufas. Após sucessivas investidas malogradas, pediu para um colega vocalizar suas ideias em seu lugar —o sujeito foi ouvido na hora.

Em "Candidatas: Os Primeiros Passos das Mulheres na Política do Brasil" (editora FGV), as cientistas políticas Malu Gatto, professora na University College London, e Débora Thomé, pesquisadora de pós-doutorado no Centro de Pesquisa em Política e Economia do Setor Público (Cepesp), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), dão voz às mulheres que decidem disputar eleições.

Protesto da bancada feminina no Plenário da Câmara, então presidida por Eduardo Cunha, durante sessão deliberativa, para reivindicar uma maior participação das mulheres na politica, em 2015 - Ed Ferreira/Folhapress

Com base em dezenas de entrevistas, as autoras escancaram os desafios das candidatas, como o difícil acesso a recursos para campanha e a falta de apoio dos partidos. Mostram também como, a despeito das rasteiras que sofrem, inclusive de jogadores do seu próprio time, muitas postulantes se mantêm na peleja. "As mulheres passam por um calvário: não são ouvidas, não têm apoio das lideranças. É tudo tão precário, muitas precisam usar o wifi do vizinho. Isso nos comoveu", diz Thomé.

O Brasil é um dos países com menor proporção de mulheres eleitas. De acordo com a União Interparlamentar, ocupa hoje a penúltima posição na América Latina e a 132ª no cômpito geral. Embora representem um pouco mais da metade da população brasileira, elas estão longe de ocupar o equivalente nos espaços de poder.

Nas eleições municipais de 2020, as mulheres foram eleitas para administrar 12% das prefeituras e preencheram 16% das cadeiras nas Câmaras de Vereadores. Nas eleições de 2022, conquistaram 18% dos assentos na Câmara dos Deputados e 17% nas assembleias legislativas.

A discrepância na representação feminina na política foi por muito tempo uma realidade no mundo inteiro, não apenas por aqui. O ponto de inflexão se deu em 1991, quando a pioneira Argentina estabeleceu reserva de 30% das candidaturas para mulheres. A adoção da cota no vizinho e o movimento internacional para promover maior equidade estimularam novos debates. Em meados de 1990, dez países latino-americanos passaram a ter cotas de gênero, o Brasil entre eles.

"Mas as leis foram desenhadas para não funcionar", observa Gatto. "Cada mulher que entra, é um homem que sai, e eles não querem legislar contra si." Políticos eleitos e os partidos que controlam barram o avanço de medidas que poderiam favorecer a paridade de gênero no Congresso e ameaçar seu quinhão de poder. Ou seja, os homens dominam a bola porque são jogadores e juízes ao mesmo tempo.

Em países que adotam listas fechadas para escolha de seus representantes no Parlamento, decisões judiciais obrigaram os partidos a alternar homens e mulheres na apresentação dos nomes para garantir chances iguais. No sistema de listas fechadas, os eleitores votam nos partidos, e as pessoas mais bem posicionados nas listas ocupam as cadeiras que a sigla conseguir.

O Brasil adotou a cota de gênero em 1995, mas o jogo só começou a mudar 14 anos depois, quando legisladoras de diversos partidos se uniram para propor mudanças na lei, e o Congresso acabou com uma brecha usada pelos políticos para contorná-la. As vagas nas listas de candidatos deveriam ser "preenchidas", não mais apenas "reservadas" para as mulheres, até alcançar os 30%. A alteração permitiu que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passasse a rejeitar listas que desrespeitassem a regra.

Novas artimanhas surgiram para manter o status quo, como a inscrição de candidatas laranjas e as dificuldades no repasse de verbas para campanha. As candidatas laranja garantem o cumprimento da cota, mas não concorrem para valer e repassam a outros candidatos, homens, os recursos recebidos de seus partidos.

Em agosto deste ano, o Congresso aprovou anistia ampla para os partidos que descumpriram cotas e outros dispositivos da legislação eleitoral, perdoando os infratores pela quarta vez em nove anos. Ou seja, é como se liberassem caneladas e abolissem o cartão vermelho.

Embora aborde os aspectos institucionais que atravancam o aumento do percentual de mulheres eleitas, tema do próximo livro de Gatto, o foco primordial de "Candidatas" é outro. "A grande inovação do nosso trabalho foi olhar para as mulheres que estão nessa disputa, mas que não estavam sendo vistas", diz Thomé. "Se mal sabemos sobre as eleitas, que dirá sobre as que nem sequer chegaram lá".

As autoras entrevistaram 102 candidatos, sendo 79 mulheres e 23 homens, além de consultar dados do TSE e literatura acadêmica, para entender quem são as candidatas e as razões pelas quais decidem entrar na política. A fim de evitar que enfrentem ainda mais dificuldades em futuros pleitos, optaram por manter a identidade das participantes em anonimato. As entrevistas foram feitas nas eleições de 2020 e 2022.

Uma das evidências da pesquisa é que as mulheres que participam da política têm nível de escolaridade superior ao dos homens. Enquanto 53% dos candidatos homens às prefeituras em 2020 tinham diploma universitário, esse era o perfil de 75% das candidatas. No caso das eleitas, isso se aplica para todos os cargos analisados. Apenas 26% dos homens eleitos para as câmaras municipais têm ensino superior completo, comparados a 58% das mulheres eleitas.

Para explicar os dados, as autoras citam dois mecanismos que se retroalimentam. Os homens tendem a possuir uma avaliação generosa de si mesmos, mas as mulheres não, motivo pelo qual elas buscam mais qualificação. Além disso, diz Gatto, "os líderes partidários e outras pessoas que recrutam candidatas também esperam que elas sejam mais preparadas, o que tem impacto no processo seletivo".

O livro mostra que candidatas de diferentes correntes ideológicas enfrentam desafios muito parecidos, mas o preconceito e a violência estão ainda mais acentuados conforme o recorte racial. A maioria das candidatas é formada por mulheres negras (pretas e pardas), mas a maioria das eleitas é branca.

Não basta, contudo, ser mulher para defender pautas que as favoreçam. Mesmo as que o fazem, divergem bastante, vide temas como aborto e educação domiciliar. Independentemente do espectro político, as autoras sustentam a importância de que mais mulheres ocupem cadeiras de decisão.

"Como os homens, elas também são um grupo heterogêneo. Nem todas são feministas ou progressistas. Mas por que os interesses das mulheres de direita também não podem ser representados por elas?", indaga Gatto.

Até 2016 não existia banheiro feminino no plenário do Senado Federal. Apenas três anos atrás a Câmera dos Deputados deixou de registrar como "ausentes" as deputadas que estavam em período de licença maternidade.

Somente em 2022 o Congresso aprovou o projeto que determina a distribuição gratuita de absorvente. Apesar de ser essencial à saúde feminina, o item não era considerado um produto sanitário de primeira necessidade em todo o Brasil, impactando diretamente a população de baixa renda.

"Sem a presença das mulheres no ambiente político, provavelmente muitas questões não seriam levantadas", diz Thomé.