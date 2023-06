Bolsonaro dice que tiene una bala de plata para 2026 y que no se va a desesperar con la Justicia Electoral

São Paulo

El expresidente Jair Bolsonaro viajó a São Paulo el fin de semana para ver el partido de Palmeiras en el Allianz Parque. Después de asistir a la derrota del equipo, visitó la casa de su exsecretario de Comunicación Fábio Wajngarten para comer sfihas, perros calientes y pizzas con amigos.

En una mesa redonda junto a de sus abogados, además de concejales y otros políticos como el alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, el expresidente habló sobre su juicio en el Tribunal Superior Electoral, que se reanuda este martes 27.

El ex presidente Jair Bolsonaro (PL) concede una entrevista a Folha en la casa del ex secretario Fábio Wajngarten - Marlene Bergamo/Folhapress

Contenido, en comparación con su habitual espontaneidad, Bolsonaro admitió a Folha la posibilidad de quedar inelegible y habló de sus sentimientos ante esa situación.

"Soy imbrochavél (expresión coloquial para definir a un hombre que no tiene problemas de disfunción eréctil) hasta que se demuestre lo contrario. Seguiré cumpliendo con mi parte. Tengo la bala de plata, pero no lo diré, no lo revelaré".

También aseguró que, incluso fuera de las urnas, pretende seguir en la vida pública y comentó sobre la posibilidad de que su esposa se postule a la presidencia en 2026.

"Si ella quisiera, puede postularse como candidata. Pero lo que le digo a Michelle es que ella no tiene experiencia. Ser alcalde de un pueblo pequeño ya no es fácil. Tratar con 594 parlamentarios tampoco es fácil. Creo que le falta la experiencia para eso".

Traducido por José Alberto Gutiérrez

Lea el artículo original