Coronel que escribió mensajes golpistas se presenta ante Comisión Investigadora del 8/1 con instrucciones de controlarse

Brasília

El coronel del Ejército Jean Lawand Júnior se presentó ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de los sucesos del 8 de enero con una lista de recordatorios de cómo comportarse durante el escrutinio, entre ellos "controlarse" y poner "cara serena".

Las anotaciones le orientaban además: comer, no gesticular, no perder los estribos, mantener las manos juntas, orar y no delatar. Al ser cuestionado sobre esta última acotación respondió que quiso escribir no "hacer muecas", en vez de no "delatar", palabras que en portugués pueden confundirse por su cercanía.

El coronel Jean Lawand Júnior en declaración ante la CPI del 8 de enero - Gabriela Biló /Folhapress

El militar fue citado a declarar como testigo y, según había definido la ministra del Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia, podía guardar silencio si así lo deseaba para no producir pruebas en su contra.

Un informe de la Policía Federal sobre el celular del principal asistente del expresidente Jair Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, fue la prueba que puso a Laward Júnior en la mira de la CPI de la invasión a las sedes de los tres Poderes ocurrida a comienzos de año.

El coronel Lawand es el principal interlocutor de Cid en mensajes encontrados por la Policía Federal y le pide que convenza a Bolsonaro de "¡salvar a este país!". En su testimonio, Lawand Júnior negó haber sugerido a Cid que el entonces presidente diera un golpe de Estado.

Traducido por José Alberto Gutiérrez

Lea el artículo original