Comunidad quilombola en Bahía crea moneda propia para ayudar a las mujeres y saldar las deudas

A las mujeres del quilombo Kaonge, en la ciudad de Cachoeira, Bahía, los dueños de los negocios locales les retenían sus tarjetas del beneficio social Bolsa Familia cada vez que sus compras mensuales excedían su presupuesto, como una forma de garantizar los pagos.

Esta práctica llegó a su fin cuando la comunidad decidió crear su propia moneda y banco, denominados sururu y Banco Solidario Quilombola do Iguape, respectivamente. "El vendedor me decía 'te vendo, pero me das tu tarjeta como garantía'. No había otra opción, necesitábamos comer y dar de comer a nuestros hijos", cuenta la maestra Rosângela Viana, de 49 años.

Rosangela Viana Jovelina, de 49 años, sostiene la moneda social Sururu del Banco Comunitario Solidario dos Iguape - Rafaela Araújo/Folhapress

Durante casi ocho años, la situación de Rosângela se mantuvo así. La madre de dos hijos relata que el método se le aplicaba a mujeres de todo el quilombo. Con la creación de la moneda y del banco social, fue posible recuperar el control del propio dinero. Como los préstamos en sururu se hacen sin intereses y los negocios empezaron a aceptar la moneda social, las mujeres ya no dependían del dinero tradicional, el real. Los sururus recibidos por los comerciantes locales son luego cambiados por reales en el banco comunitario.

