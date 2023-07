Pastor evangélico dice que Dios mataría a todos los LGBTQIA+ si pudiera

São Paulo

Un mes después de decir que "Dios odia el orgullo", al inaugurar una ruidosa campaña anti-LGBTQIA+ en la iglesia donde predica en Orlando, EE.UU., el pastor André Valadão afirmó durante un culto el pasado fin de semana que es necesario "resetear" a los miembros de esa comunidad y que, si Dios pudiera, "los mataba a todos y empezaba de nuevo".

Al comienzo de sus palabras, Valadão se expresa con ironía: "Toda forma de amor cuenta, que se casen, que vivan. Pero entonces, sucede que los fieles se horrorizan al ver a hombres y mujeres bailando frente a niños con los genitales expuestos, en desfiles que ensalzan el respeto a la diversidad sexual", agrega.

André Valadão, pastor de la Iglesia Lagoinha Orlando - Reprodução

Y continúa: "Entonces, ahora es el momento de retomar las riendas y decir 'de eso nada', 'paren ya', 'reseteen'. Entonces Dios dice: no puedo más, ya puse ese arcoíris allí. Si yo pudiera, los mataba a todos y empezaría de nuevo. Pero ya me prometí que no puedo, así que ahora depende de ustedes".

Valadão explicó a Folha que su declaración fue sacada de contexto y envió el enlace de un video que compartió este lunes en el que el pastor culpa a "los grandes medios de comunicación" por la repercusión dada a su prédica.

"Por el amor de Dios, señores, no digo que aniquilemos a la gente. Estoy diciendo que depende de nosotros llevar a los seres humanos al principio de aquella que es la voluntad de Dios", dice en el video. Más adelante se apoya en el Génesis, el primero de los libros bíblicos, para justificar su mención a la muerte de todas las personas de la comunidad LGBTQIA+.

En su publicación, el líder evangélico resalta que "nunca se tratará sobre matar, segregar, sino de reiniciar, de volver a la esencia, al principio".

Traducido por José Alberto Gutiérrez

