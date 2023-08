El Supremo de Brasil pasa por alto los vapeadores, el hachís y el aceite al juzgar la despenalización de la marihuana

São Paulo

Vapeadores, aceites comestibles, lubricantes íntimos y hachís tipo "dry" y "ice" son algunas de las nuevas formas de consumo de marihuana además de los cigarrillos de hierba enrollados en papel de seda, que dominan el imaginario cuando se trata de la planta de la familia Cannabis sativa.

Estos formatos se han ido popularizado en Brasil desde 2015, año en que el Tribunal Supremo Federal (STF) comenzó el juicio del Recurso Extraordinario 635659, que trata sobre la despenalización de la posesión de drogas para consumo personal. El juicio debe reanudarse este jueves (17). Ocho años después de la primera sesión del caso, cuatro magistrados votaron a favor de alguna forma de despenalización del uso de drogas: Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso y Alexandre de Moraes.

Tres de ellos limitaron sus decisiones solo a la marihuana. Barroso estableció como criterio provisional para distinguir entre traficantes y usuarios la posesión de 25 gramos de marihuana o seis plantas hembras. Moraes amplió este criterio a 60 gramos de marihuana o seis plantas hembras, pero destacó que la cantidad no será el único criterio para determinar la condición de usuario. La medida cuantitativa señalada por los magistrados se refiere a la marihuana en su estado natural, es decir, sus hojas y flores, pero no se aplica a otros formatos de consumo que están ganando impulso en el mercado de uso adulto no medicinal en Brasil, como los vapeadores, además de nuevos tipos de hachís.

