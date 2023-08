Lula quiere crear una cadena de tv estatal internacional para mostrar Brasil al mundo

El presidente Lula (PT) dijo que pidió al ministro Paulo Pimenta (Secom) que el Gobierno cree un canal de televisión internacional para mostrar el país al mundo. "Peleo con Pimenta porque pienso que un país del tamaño de Brasil tiene que tener una cadena internacional", dijo, durante una transmisión este martes. El petista dijo que viaja por el mundo y no ve una sola noticia sobre Brasil en las emisoras extranjeras. "Si quieres ver noticias de Brasil, tienes que verlas en TeleSUR, que es el canal venezolano". Telesur es una emisora multiestatal sudamericana financiada por gobiernos de izquierda en América Latina.

BRASILIA, DF, 31-07-2023 El presidente Luiz Inacio Lula da Silva en el Palacio del Planalto (FOTO Gabriela Biló /Folhapress) - Folhapress

El presidente afirmó que un país de dimensiones continentales como Brasil necesita mostrar toda su diversidad. Citó Pantanal y las playas del Nordeste, entre otras bellezas naturales. Lula dijo que en sus mandatos anteriores ya había intentado crear un canal internacional, pero que no funcionó y que recientemente, tras su regreso al Palacio del Planalto, intentó firmar un acuerdo con Portugal, pero la propuesta no prosperó. "Pero creo que, ahora, el compañero Pimenta hará un esfuerzo especial y, si Dios quiere, tendremos una televisión para mostrar la cara de Brasil", afirmó el presidente. "No es para mostrar la disputa política, no es para mostrar al Gobierno, no es para mostrar al Congreso. Es simplemente para mostrar Brasil. Mostrar Brasil tal como es".

Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA

