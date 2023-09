Bolsonaro se aferra al dictamen de la Fiscalía para intentar sacar el caso de las joyas del Supremo

Brasília

El expresidente Jair Bolsonaro (PL), su esposa, la ex primera dama Michelle Bolsonaro y sus aliados utilizaron un dictamen emitido por la Fiscalía General (Procuraduría General de la República) para guardar silencio durante su declaración simultánea ante la Policía Federal este jueves (31).

La Fiscalía, bajo la dirección de Augusto Aras, pidió a la Corte Suprema (STF) que remitiera la investigación sobre las milicias digitales, que incluye las diligencias sobre el presunto esquema de compra, recompra y devolución de joyas recibidas por Bolsonaro, a la primera instancia, lo que lo apartaría de la jurisdicción de Alexandre de Moraes.

Desde 2020, cuando la investigación se acercó al círculo más cercano del expresidente, la Fiscalía está intentando archivarla. A partir del comienzo del gobierno de Lula (PT), su postura cambió ligeramente, apoyando la investigación sobre la adulteración de datos de la tarjeta de vacunación de Bolsonaro, no obstante, ha mantenido el pedido de trasladar el caso de las joyas a la justicia de Guarulhos (SP).

El expresidente, que suele hablar improvisadamente, esta vez guardó silencio. Michelle, por su parte, publicó un comunicado en sus redes sociales destacando la posición de la Fiscalía. "No se trata de quedarse en silencio. Estoy completamente dispuesta a hablar ante la autoridad competente y no puedo someterme a declarar en un lugar inapropiado, como ya lo señaló expresamente la representante de la Fiscalía General (PGR); el Supremo Tribunal Federal no es el órgano jurisdiccional adecuado para tratar esta investigación", afirmó.

Mauro Cid, su padre, el abogado Frederick Wassef y el asesor Osmar Crivelatti sí prestaron declaración. Además del expresidente y Michelle, guardaron silencio el asesor Marcelo Câmara y el abogado Fabio Wajngarten, exsecretario de Comunicación Social de Bolsonaro.

Los agentes a cargo de la investigación programaron todas las declaraciones a la misma hora, con la intención de minimizar la posibilidad de crear una versión previa y detectar posibles contradicciones entre los sospechosos.

