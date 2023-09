Datafolha: Lula mantiene una aprobación estable del 38%, mientras que la desaprobación sube al 31%

São Paulo

Según la última encuesta realizada por el instituto Datafolha, después de ocho meses de su tercer mandato, el presidente Lula (PT) mantiene una aprobación estable, pero ha sufrido un aumento en su nivel de desaprobación. Un 38% considera que el presidente es bueno o excelente, mientras que un 30% lo califica como regular y un 31% lo considera malo o pésimo.

Este dato se desprende de la encuesta más reciente sobre el gobierno de Lula 3 elaborada por Datafolha. Se entrevistaron a 2.016 personas en 139 ciudades los días martes (12) y miércoles (13). El margen de error es de dos puntos, más o menos.

Un 2% de los encuestados no supo opinar. El único índice que fluctuó por encima del margen de error en comparación con la encuesta de junio pasado, considerando que números iguales en los límites superior e inferior no constituyen un empate, fue la desaprobación, que en ese momento se encontraba en un 27%. Por lo tanto, no se trata de un aumento significativo en la desaprobación.

La noticia positiva más evidente para el presidente es la relativa estabilidad de su imagen, a pesar de las turbulencias políticas, como la larga discusión sobre la ampliación del espacio del centrão (un grupo político conservador y muy influyente). Después de idas y venidas, Lula otorgó ministerios al grupo de parlamentarios.

Otro tema que se mantiene relativamente constante son los indicadores económicos clave en cuanto a la popularidad de los gobernantes, como la inflación y el desempleo, que siguen bajo control.

