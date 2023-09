El Marco Temporal amenaza el 36% de las tierras indígenas

São Paulo

La tesis jurídica del Marco Temporal, en votación en el Tribunal Supremo Federal, podría amenazar la posesión de los indígenas en al menos el 36% de los territorios que ocupan.

BRASILIA, DF, BRASIL, 31-08-2023, 12h00: Pleno del STF que continúa el juicio de la Tesis del Marco Temporal (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress, PODER) - Folhapress

Estas tierras albergan 275 propiedades, equivalentes a 10,4 millones de hectáreas, aproximadamente el tamaño del estado de Pernambuco. Ni las organizaciones relacionadas con los derechos indígenas ni la Funai (Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas) tienen una cifra consolidada sobre las tierras afectadas en caso de una aprobación del Marco Temporal.

Esta tesis establece que los pueblos indígenas solo tienen derecho a ocupar tierras que habitaban o disputaban el 5 de octubre de 1988, fecha de la Constitución. Con los votos de los magistrados Cristiano Zanin y Luís Roberto Barroso, la votación está 4 a 2 en contra del Marco. La votación se reanudará el miércoles (6).

Un análisis de Folha basado en datos de la Funai muestra que 275 tierras indígenas tienen algún tipo de pendencia probatoria ante la entidad. De las 27 unidades federativas, 12 podrían perder la mitad o la totalidad de las tierras indígenas si se aprueba la tesis del Marco.

Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe y Mato Grosso do Sul perderían entre el 49% y el 80% de sus territorios. Por otro lado, Distrito Federal, Piauí y Rio Grande do Norte desaparecerían del mapa de tierras indígenas, ya que solo tienen un territorio cada uno.

