El ministro de Justicia de Brasil opina que el Tribunal Internacional está desequilibrado

Brasília

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino (PSB), declaró este miércoles (13) que el Tribunal Internacional de Justicia actualmente opera de manera "desequilibrada" y respaldó las críticas del presidente Lula (PT) sobre el hecho de que Brasil sea signatario del tratado de la Corte mientras que países como Estados Unidos y China no lo son.

El actual ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) - AFP

"El Tribunal es de algunas naciones y no de todas, y esta es la advertencia que el presidente hizo, en el sentido de la necesidad de igualdad entre los países. Es decir, o todos se adhieren o no tiene sentido un tribunal que solo juzga a unos y no a otros", dijo el ministro.

"Este es el momento en que, con la proyección mundial que tiene el presidente Lula, tal vez haya una revisión del estatuto", dijo Dino refiriéndose al Estatuto de Roma, el tratado fundador del Tribunal de La Haya. "O todos los países se adhieren, o de hecho, se reconoce que es un tribunal que opera de manera desequilibrada", agregó mientras participaba en un evento en el Senado. El ministro dijo que revisar la participación de Brasil aún es "un debate muy reciente". Sin embargo, también afirmó que la diplomacia brasileña podría evaluar la cuestión en "algún momento", sin responder si personalmente estaba a favor o en contra de ello.

"El presidente Lula advirtió correctamente que existe un desequilibrio en el que algunos países se adhirieron a la jurisdicción de la Corte y otros no. Esto sugiere que, en algún momento, la diplomacia brasileña podría revisar la adhesión a este acuerdo, dado que no hubo igualdad entre las naciones en la aplicación de este instrumento".

Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA