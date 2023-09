Exsecretario de Bolsonaro lo acusa de consultar a militares sobre un posible golpe

Brasília

El teniente coronel Mauro Cid aumentó la presión sobre las Fuerzas Armadas al afirmar en su declaración ante la Policía Federal que el entonces presidente Jair Bolsonaro sometió a altos mandos militares un borrador de decreto para dar un golpe después de la segunda vuelta de las elecciones de 2022. La información ha generado desgaste en la institución al implicar a antiguos jefes en la investigación.

BRASÍLIA, DF, 09.09.2023, El teniente coronel Mauro Cid a la salida de su comparecencia ante la policía. (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress) - Folhapress

Las repercusiones han dado lugar a declaraciones del ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, y de los ejércitos y la Marina. Múcio declaró sentirse incómodo con la 'atmósfera de sospecha colectiva' que persiste.

La Marina dijo que no tenía acceso a la declaración y que no se pronuncia sobre procesos de investigación en curso, y el ejército, por su parte, se ha manifestado en la misma línea y no ha hecho comentarios.

La defensa de Bolsonaro afirmó que él no apoyó acciones sin respaldo legal y que tomará medidas legales contra posibles calumnias vertidas en la declaración.

Ya la defensa de Cid mantiene que 'los testimonios mencionados son confidenciales, y por esa misma razón no confirma su contenido’."

Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA

Lea el artículo original