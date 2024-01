Después de 5 años, Brumadinho lidia con la dependencia de la 'prestación por tragedia'

Brumadinho (MG)

Una familia no puede pagar el alquiler de R$ 3.000 (US$ 615) por una casa de tres habitaciones en el mercado inmobiliario sobrecalentado de Brumadinho (MG). Deciden mudarse al municipio vecino, donde una propiedad similar cuesta R$ 1.500 (US$ 308) al mes.

Una ama de casa denuncia al Procon (organismo de defensa del consumidor) los precios elevados de productos de limpieza, carne y pañales en los pequeños mercados locales.

TOPSHOT - Un helicóptero brinda apoyo al trabajo de los rescatistas y bomberos en la búsqueda de víctimas, cuatro días después del colapso de una represa en una mina de mineral de hierro perteneciente a la gigante empresa minera brasileña Vale, cerca de la ciudad de Brumadinho, estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, el 28 de enero de 2019. (Photo by Mauro Pimentel / AFP) - AFP

Falta mano de obra para algunos servicios, mientras que nuevos puestos de trabajo son ocupados por trabajadores atraídos por las obras de reparación.

Un estudiante de 12 años llega a la escuela con un teléfono celular recién lanzado. El hermano acaba de cumplir 18 años y quiere comprar un automóvil. Cada uno recibió R$ 100 mil (US$ 25 mil) como indemnización por ser huérfanos de la tragedia causada por el colapso de la represa del Córrego do Feijão en enero de 2019.

Estas situaciones forman parte del día a día de la ciudad que experimentó hace casi cinco años el desastre en la mina de Vale que se cobró la vida de 270 personas.

Un torrente de lodo de 9,7 millones de metros cúbicos de desechos se esparció por la cuenca del río Paraopeba, afectando a 26 municipios.

Los impactos sociales, ambientales y económicos de la tragedia son visibles en el deterioro físico y psicológico de los habitantes, el crecimiento poblacional y el aumento del costo de vida.

Se estima que el municipio de 38.915 habitantes alberga en realidad casi 50.000, teniendo en cuenta una población fluctuante de alrededor de 10.000 empleados contratados para las obras de reparación.

Lea el artículo original