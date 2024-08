Magistrado Moraes usó el Tribunal Electoral para investigar a bolsonaristas en el Supremo

Brasília

El gabinete de Alexandre de Moraes en el STF (Supremo Tribunal Federal) ordenó a través de mensajes y de manera no oficial la producción de informes por parte de la Justicia Electoral para fundamentar decisiones del propio magistrado contra bolsonaristas en la investigación de las noticias falsas en el STF durante y después de las elecciones de 2022.

BRASILIA, DF, BRASIL, 07-08-2024, 12h00: El magistrado Alexandre de Moraes. (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress, PODER) - Pedro Ladeira/Folhapress

Diálogos a los que el periódico tuvo acceso muestran cómo el sector de combate a la desinformación del TSE (Tribunal Superior Electoral), presidido en ese momento por Moraes, fue utilizado como un brazo investigativo del gabinete del magistrado en el Supremo.

Los mensajes revelan un flujo fuera del procedimiento que involucró a los dos tribunales, utilizando el órgano de combate a la desinformación del TSE para investigar y alimentar una investigación de otro tribunal, el STF, en asuntos relacionados o no con las elecciones de ese año.

Folha tuvo acceso a más de seis gigabytes de mensajes y archivos intercambiados vía WhatsApp por asistentes de Moraes, entre ellos su principal asesor en el STF, que aún hoy ocupa el puesto de juez instructor (una especie de asistente de Moraes en el gabinete), y otros integrantes de su equipo en el TSE y en el Supremo.

En algunos momentos de las conversaciones, los asesores relataron el enfado de Moraes con la demora en la atención a sus órdenes. "¿Quieren que haga el informe?", se lee en una de las reproducciones de las palabras del ministro. "Se ha empecinado. Cuando se empeña, es una tragedia", comentó uno de los asesores. "Está enojado ahora", dijo otro.

El mayor volumen de mensajes con pedidos informales —todos por WhatsApp— involucró al juez instructor Airton Vieira, asesor más cercano a Moraes en el STF, y a Eduardo Tagliaferro, un perito criminal que en ese momento encabezaba la AEED (Asesoría Especial de Enfrentamiento a la Desinformación) del TSE.

A través de una nota de su gabinete enviada por la asesoría de prensa del STF, Moraes afirmó que todos los procedimientos que adoptó fueron "oficiales y regulares" y están "debidamente documentados en las investigaciones en curso en el STF, con la participación integral de la Procuraduría General de la República".

Vieira no respondió al contacto del periódico, y Tagliaferro afirmó que no se manifestará, pero que "cumplía todas las órdenes que se me daban y no recuerdo haber cometido ninguna ilegalidad".

Los mensajes muestran que Vieira solicitaba informalmente a través de WhatsApp al funcionario del TSE informes específicos contra aliados de Jair Bolsonaro (PL). Estos documentos eran enviados desde la Justicia Electoral a la investigación de las fake news en el STF.

En ninguno de los casos a los que Folha tuvo acceso había información oficial de que estos informes se habían producido a pedido del ministro o de su gabinete en el STF. En algunos, aparecía que el informe era "por orden" del juez auxiliar del TSE. En otros, una denuncia anónima.

Los mensajes abarcan el período desde agosto de 2022, ya durante la campaña electoral, hasta mayo de 2023.

Folha obtuvo el material de fuentes que tuvieron acceso a los datos de un teléfono que contiene los mensajes, sin que se derivara de una interceptación ilegal o acceso de hackers.

El conjunto de diálogos muestra al menos dos docenas de casos en los que el gabinete de Moraes en el STF solicita de manera extraoficial la producción de informes por parte del TSE.

Al menos parte de estos documentos fue utilizada por el ministro para fundamentar medidas penales contra bolsonaristas, como la cancelación de pasaportes, el bloqueo de redes sociales y la convocatoria a declarar ante la Policía Federal.

La controvertida investigación de las noticias falsas, abierta en marzo de 2019, se ha convertido en una de las más polémicas en tramitación en el Supremo, habiendo sido utilizada por Moraes en los últimos años para tomar decisiones de oficio (sin previa denuncia), sin la participación del Ministerio Público o de la Policía Federal.

Dos pedidos de monitoreo y producción de informes sobre publicaciones del periodista Rodrigo Constantino, partidario de Bolsonaro, muestran cómo se desarrollaba la dinámica.

Una de ellas ocurrió el 28 de diciembre de 2022, cuatro días antes de la toma de posesión de Lula, cuando, en teoría, ya no había razón para que el TSE actuara.

El juez auxiliar del gabinete de Moraes en el STF pregunta a Tagliaferro, del TSE, si puede hablar. "Puedo, sí, puedo, sí, ¿es acaso el caso de Constantino?".

Después de este audio, los dos inician una conversación sobre una solicitud de Moraes para realizar informes a partir de publicaciones en las redes de Constantino y del también bolsonarista Paulo Figueiredo, expresentador de Jovem Pan y nieto del expresidente João Batista Figueiredo, el último de la dictadura militar.

En ese momento, ambos se encontraban en la mira de Moraes porque en sus redes sociales reverberaron ataques a la integridad de las elecciones y a magistrados del STF, además de incitar a los militares contra el resultado de las urnas.

Después de que Tagliaferro (TSE) envió una primera versión del informe sobre Constantino, Airton Vieira (STF) envía capturas de pantalla de publicaciones del periodista y exige la modificación del documento para incluir más manifestaciones.

Por los mensajes, queda claro que lel pedido para la producción del informe provino del propio Moraes.

"Quien envió esto, exactamente ahora, fue el magistrado y lo envió diciendo: ¿quieren que haga el informe? Está así, se ha empecinado con esto. Como estos días no tiene sesión, tiene tiempo para estar buscando", dice Airton Vieira en un audio enviado a Tagliaferro a las 23:59 de ese día.

"Es mejor incluir las publicaciones, modificar una vez más, así satisface a su excelencia", completa Vieira.

El asesor del TSE entonces responde, ya en la madrugada del 29 de diciembre, y afirma que el contenido del informe enviado anteriormente ya sería suficiente, pero que modificaría el documento e incluiría las publicaciones indicadas por Moraes a través del juez instructor.

"Estoy de acuerdo contigo, Eduardo [Tagliaferro]. Si seguimos buscando [publicaciones], encontraremos, evidente. Pero como dijiste, lo que ya hay es suficiente. Pero no tiene sentido, él [Moraes] se ha empecinado. Cuando se empecina, es una tragedia", responde el juez Airton Vieira.

Días después de esta conversación, el 1 de enero de 2023, Airton Vieira envía a Tagliaferro copia de dos decisiones confidenciales de Moraes tomadas dentro de la investigación de las noticias falsas basadas en el informe enviado de manera supuestamente espontánea.

"Se trata de un oficio remitido por la Asesoría Especial de Desinformación Núcleo de Inteligencia del Tribunal Superior Electoral", dice el inicio de la decisión, sin citar que el material había sido solicitado en su nombre por el auxiliar en una conversación por WhatsApp.

Entre las publicaciones de Constantino que entraron en la mira estaban dos: "¿Qué pasaba por la cabeza de Gilmar Mendes en la fiesta de la impunidad ayer, celebrando la nominación de Lula por el sistema? ¿Que será el primero aquí en obtener un habeas corpus?" y la otra "Es la primera vez en la historia del crimen organizado que las víctimas observan, en tiempo real, a la banda preparándose para robarles, conocen a los criminales, y no pueden hacer nada porque la Justicia a la que podrían recurrir es parte de la banda".

En las decisiones, Moraes ordena el levantamiento del secreto bancario de Constantino y Figueiredo, así como la cancelación de sus pasaportes, el bloqueo de sus redes sociales y la citación para que fueran escuchados por la Policía Federal.

Aproximadamente un mes antes, el 22 de noviembre de 2022, otra solicitud de Moraes sobre Constantino muestra al propio juez realizando las solicitudes que llegaron al órgano de combate a la desinformación del TSE.

Ese día, a las 22:49, Airton Vieira envía la captura de pantalla de una conversación con Moraes en un grupo de WhatsApp llamado 'Inquéritos'.

El mensaje muestra al magistrado enviando publicaciones de Constantino, una de ellas cuestionando el hecho de que el partido de Bolsonaro, el PL, no haya presentado una impugnación al TSE —no queda claro sobre qué tema.

"Pide a Eduardo que analice los mensajes de este [Constantino] para ver si se puede bloquear y prever una multa", dice el mensaje de Moraes, cuyas capturas de pantalla fueron enviadas a Eduardo Tagliaferro. "Ya lo recibí" y "Está para derribar", responde el asesor del TSE en dos mensajes.

Después de pedir a Tagliaferro que produjera un informe "como de costumbre", Airton Vieira y el asesor del TSE discuten si las decisiones serían tomadas por el STF o por el TSE.

En un primer momento, Airton Vieira dice que el bloqueo podría hacerse "aquí, por el Supremo la multa".

En pocos minutos, sin embargo, informa que todo será por el STF y pide a Tagliaferro que se esmere.

"Eduardo, bloqueo y multa por el STF (Rodrigo Constantino). Esmere en el informe, por favor. Jajaja. Ahí, con oficio, vía e-mail. Gracias", afirma.

Ya en la madrugada del día 23, a la 1:06, Tagliaferro envía el informe atribuyendo a informaciones recibidas de socios del sector de combate a la desinformación.

"A través de nuestro sistema de alertas y monitoreos realizados por socios de este Tribunal, recibimos informaciones de frecuentes publicaciones realizadas por el perfil @Rconstantino, ese en uso en la plataforma Twitter, en el cual informan existir diversas publicaciones ofensivas contra las instituciones, Supremo Tribunal Federal y Tribunal Superior Electoral", dice el documento.

En otra conversación, el 4 de diciembre de 2022, los propios asesores de Moraes manifiestan recelo sobre el modo no convencional que se venía utilizando.

A las 12h de ese día, Marco Antônio Vargas, juez auxiliar de Moraes en el TSE, pregunta a Tagliaferro: "¿Dr. Airton te está pasando cosas en privado?".

Después de que el jefe del órgano de combate a la desinformación respondiera que sí, el juez del TSE hace una broma sobre la posibilidad de que el modelo implique en nulidad de las pruebas. "Falla en la prueba. Voy a impugnar", dijo él.

Tagliaferro entonces habla de su aprensión con el modelo de envío de informes por medio del TSE a pedido de Airton Vieira. "Tenemos que tener cuidado con esas cosas saliendo por el TSE. Es tu nombre", dice él. En seguida, llega a sugerir un posible camino para "aliviar eso".

"Aunque sea que cree un e-mail para enviarnos una denuncia."

La actuación de Moraes al frente del TSE y de las investigaciones en el STF rindió críticas y elogios a lo largo del tiempo. Uno de los períodos más tensos para el ministro ocurrió recientemente, en abril, cuando Elon Musk pasó a cuestionar las decisiones del magistrado brasileño.

En este contexto, una comisión del Congreso de los EE.UU. publicó una serie de decisiones sigilosas de Moraes sobre la suspensión o remoción de perfiles en las redes sociales.

Con base en ese material, Folha reveló en aquel mismo mes de abril que el órgano del TSE de enfrentamiento a la desinformación había ayudado a potenciar investigaciones del STF. Lo que no se sabía, sin embargo, es que el grupo producía esos informes a pedido de la propia oficina de Moraes, lo que ahora es posible saber con base en los mensajes.

La investigación de las noticias falsas fue abierta en marzo de 2019, justo en los primeros meses del gobierno Bolsonaro, por orden del ministro Dias Toffoli, que indicó a Moraes como relator.

El objetivo, divulgó el STF en la época, era "investigar hechos e infracciones relativas a noticias fraudulentas (fake news) y amenazas vehiculadas en Internet que tienen como objetivo la Corte, sus ministros y familiares".

Desde el inicio, cuando censuró la revista Crusoé, la investigación ha sido blanco de críticas por juristas, pero fue considerada constitucional por el pleno del STF, en junio de 2020.

La Fiscalía General, aún bajo Raquel Dodge, pidió más de una vez el archivo del caso. En la gestión de Augusto Aras, la Procuraduría defendió su participación en la investigación, que debería apuntar solo a hechos relacionados con la garantía de la seguridad de los integrantes del tribunal.