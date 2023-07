La ministra de Salud brasileña anuncia memorial del Covid y cita política desastrosa con 700.000 muertos

Curitiba

La ministra de Salud, Nísia Trindade, anunció que su cartera y el Gobierno Federal montarán un memorial para que no se olvide el Covid-19 y la "postura desastrosa del gobierno pasado" durante la pandemia.

BRASÍLIA, DF, 14.07.2023: - La ministra de Salud, Nísia Trindade. (Foto: Gabriela Biló/Folhapress) - Folhapress

El anuncio de lo que ella llama la "política de la memoria de aquel triste momento" se hizo durante una conferencia en el Congreso de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, en Curitiba.

"No podemos olvidar aquella época. No es que no podamos ver que estamos en otro momento, en otra situación. Pero no se puede olvidar la forma en que Brasil abordó la pandemia, la política del gobierno absolutamente desastrosa, que llevó a la pérdida de 700.000 vidas", dijo.

Nísia informó que la idea es hacer el memorial Covid donde hoy está el Centro Cultural del Ministerio de Salud, en Río de Janeiro. "Es el momento de ocuparlo con una reflexión importante".

Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA

