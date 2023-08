Informe de la Abogacía General allana el camino para que el Gobierno de Brasil avance en la exploración de petróleo en la Foz do Amazonas

Brasília

La Abogacía General del Estado (AGU) ha emitido un informe legal que allana el camino para que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avance en los estudios y la posterior exploración de petróleo en la región de la Foz do Amazonas. El informe, solicitado por el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, brinda un argumento adicional al Gobierno al defender que la llamada Evaluación Ambiental de Área Sedimentaria (AAAS) no es indispensable y no puede detener la realización de licencias para proyectos de explotación de combustibles en el país.

CABO ORANGE, AMAPÁ, BRASIL, 2016: Parque Nacional do Cabo Orange.Credito Victor Moriyama / Greenpeace - Victor Moriyama / Greenpeace

La obligación de esta evaluación fue uno de los puntos señalados por el Ibama al rechazar la solicitud de Petrobras para iniciar los estudios de prospección en la región de la Foz do Amazonas en mayo de este año. Al ser consultado por Folha, el Ibama afirmó que ha recibido el informe de la AGU y "se pronunciará oportunamente". En un comunicado, la AGU argumenta que existen precedentes en el Supremo Tribunal Federal (STF), en decisiones recientes, que respaldan la idea de que la viabilidad ambiental debe ser certificada solo en la licencia y no a través de estudios de carácter estratégico, como el AAAS, que fue presentado por el Ibama como argumento para rechazar la solicitud de perforación del llamado Bloque 59.

El Ministerio de Jorge Messias también ha presentado una solicitud de apertura de proceso administrativo de conciliación entre las entidades involucradas en el asunto. El tema se discutirá en la Cámara de Mediación y Conciliación de la Administración Pública Federal (CCAF), una unidad de la AGU y la CGU (Controladoria-Geral da União, el equivalente a la Intervención General de la Administración del Estado).

La decisión final sobre la perforación de la Foz do Amazonas recae en el Ibama, que ya está analizando una nueva solicitud de Petrobras. Sin embargo, se espera que el informe de la AGU aumente la presión sobre el órgano ambiental.

Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA

Lea el artículo original