Lula defiende la preservación de una Amazonia que genere ciencia y dinero, no como santuario

Santarém (PA) y Salvador

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dijo este lunes (7) en Santarém (PA) que la Amazonia no debe ser tratada como un santuario, sino que tiene que ser preservada para generar ciencia y dinero para la población que vive en la región.

Santarem,PA 07.08.2023 El presidente Lula visita Santarém. Foto: Ricardo Stuckert

"La Amazonia no son solo las copas de los árboles, no son solo los ríos. Allí viven millones de amazónicos que quieren vivir bien, trabajar, comer, tener lo que producen, además de querer conservarla, no como un santuario, sino preservarla como fuente de aprendizaje científico de todo el mundo para que podamos encontrar la manera de conservarla ganando dinero, para que la gente pueda vivir con dignidad", dijo.

Lula participará en la Cumbre de la Amazonia, que reunirá los días 8 y 9 de agosto a líderes de los ocho países amazónicos, así como a autoridades de naciones con grandes bosques tropicales (Congo, República Democrática del Congo e Indonesia).

Según el mandatario, el objetivo del encuentro es preparar una propuesta que muestre al mundo lo que quieren los países de la Amazonia.

Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA

Lea el artículo original