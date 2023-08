Lula dice que quiere "seguir soñando" con la exploración petrolera en Foz do Amazonas

São Paulo y Brasília

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dijo este jueves (3) que su gobierno no descarta la prospección y exploración de petróleo en la región de Foz do Amazonas, y agregó que la decisión del Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales) no es definitiva. El mandatario agregó que quiere "seguir soñando" con la exploración petrolera en la región, pero que su gobierno será muy cuidadoso.

AMAPÁ, BRASIL, 2016: Parque Nacional do Cabo Orange.Credito Victor Moriyama / Greenpeace - Victor Moriyama / Greenpeace

Lula concedió una entrevista a emisoras de radio de la región amazónica. En un momento, un periodista del estado de Amapá le preguntó si podía seguir soñando con la exploración petrolera en las costas de Amapá o si la decisión era definitiva. "Te voy a decir que puedes seguir soñando y yo también quiero seguir soñando. Teníamos a Petrobras con una plataforma preparada para hacer investigaciones en esta región. Había un estudio del Ibama que decía que no era posible, pero ese estudio del Ibama no es definitivo, porque revela fallos técnicas que Petrobras tiene derecho a corregir. Eso lo estamos discutiendo", informó el presidente en la entrevista.

El representante defendió la investigación en la región, para saber si hay o no petróleo en la región de Foz do Amazonas. Y dijo que entonces tendrá que tomar una decisión su gobierno, teniendo en cuenta las formas de evitar desastres ambientales.

Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA

