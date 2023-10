Ríos se acercan a sequía histórica en puntos de la Amazonia

Manaus

Los datos recopilados por la Defensa Civil de Amazonas muestran un empeoramiento de la sequía y una aproximación a situaciones extremas de sequía, alcanzando los peores niveles hídricos registrados en la historia, en ríos que son el corazón de esta parte de la Amazonia.

Envira, a 1.206 kilómetros de Manaos. Crédito: Divulgação/Defesa Civil - Divulgação/Defesa Civil

Las realidades son diversas, al igual que existen diferentes Amazonias, pero los datos recopilados por la Defensa Civil y los análisis realizados por institutos de investigación y monitoreo señalan una sequía cercana a los extremos en el alto y medio río Solimões, en el bajo río Negro (donde se encuentra Manaos) y en el río Madeira.

En estas regiones, se han observado las consecuencias más evidentes de la sequía hasta ahora. Comunidades quedaron aisladas en Tabatinga (AM) y Benjamin Constant (AM). En el lago donde se encuentra Tefé (AM), más de 120 delfines rosados y tucuxis murieron en diez días.

En Manaos, el paseo junto al río Negro está cerrado al público. En el curso del río Madeira, la central hidroeléctrica Santo Antônio, la cuarta más grande del país, suspendió sus operaciones.

Los investigadores consultados por Folha indican que la tendencia es que la disminución del caudal de los ríos se prolongue y continúe hasta noviembre. En otros octubres, el final de la sequía suele ocurrir en la segunda mitad del mes.

Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA

