La marihuana no hace que las personas sean perezosas, según el neurocientífico brasileño Sidarta Ribeiro

São Paulo

Desmantelar la rigidez con la que se separa el uso terapéutico y recreativo de la marihuana es una de las intenciones del nuevo libro del neurocientífico Sidarta Ribeiro, "Las Flores del Bien". "Porque lo recreativo ya se está volviendo terapéutico, especialmente si es benigno", afirma. La obra lleva a cabo un rescate de la historia del Cannabis desde que se descubrieron sus funciones como terapia médica.

SAO PAULO, SP, 17-9-2023 - Primera edición en Brasil de la ExpoCannabis (Foto: Fernanda Mena/Folhapress ) - Fernanda Mena/Folhapress

Según Ribeiro, varios países han progresado más en esta discusión que Brasil, mencionando ejemplos como Estados Unidos, Canadá, Israel, Argentina, Chile, Colombia y varios países de Europa, pero el avance es "cuestión de tiempo".

En el libro, Ribeiro se dedica a explicar por qué la "marihuana no mata neuronas, las hace florecer". La idea de que la sustancia daña el cerebro y vuelve a las personas perezosas no es correcta, de acuerdo con el científico: en realidad, el Cannabis puede inducir la formación de nuevas neuronas y sinapsis. "La vieja historia de que los adolescentes no deben fumar marihuana porque mata las neuronas es mentira. La verdad es que no deben fumar marihuana, a menos que tengan indicación médica, porque produce nuevas neuronas y los adolescentes ya tienen muchas".

