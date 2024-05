La Confederación Brasileña de Fútbol suspende dos rondas del Campeonato Brasileño por la tragedia en Rio Grande do Sul

São Paulo

La CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) informó este miércoles (15) la suspensión de las próximas dos rondas del Campeonato Brasileño debido a la tragedia en Rio Grande do Sul, devastado por inundaciones que destruyeron casas y ciudades en todo el estado.

Bragança Paulista (SP), 20/04/2024 - CAMPEONATO BRASILEÑO/RB- En la imagen el RB Bragantino durante el partido contra Corinthians (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress) - Photo Premium

En un comunicado, la entidad anunció que tomó la medida después de un pedido de 15 de los 20 clubes que compiten en la Serie A Nacional. La suspensión se aplica a la séptima y octava jornada del torneo, que se habrían disputado en los próximos dos fines de semana.

El período sin partidos coincide con la suspensión previamente anunciada para los partidos de Juventude, Internacional y Grêmio en la competencia, hasta el 27 de mayo.

Después de esta fecha, si no hay cambios, el campeonato volverá a disputarse el 1 de junio, cuando está programada la novena ronda. Los equipos de Rio Grande do Sul no han jugado desde la última semana de abril, cuando comenzaron las lluvias en el estado. Algunos jugadores y empleados de los clubes participaron en el rescate de víctimas como voluntarios.

Lea el artículo original