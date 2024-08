Biles dice que no aguanta más enfrentar a Rebeca Andrade: "Estoy cansada"

Paris

Simone Biles vivió una jornada memorable el jueves (1º), en París, retomando su puesto de campeona olímpica de la gimnasia artística en el individual general. Para ello, la estrella tuvo que superar a la brasileña Rebeca Andrade, lo cual requirió esfuerzo y concentración.

Pese a ser rivales, Simone Biles y Rebeca Andrade siempre demostraron apoyarse la una a la otra. - Getty Images

"¡No quiero competir más con Rebeca! Estoy cansada. Ella está muy cerca de mí, nunca tuve una atleta tan próxima. Eso definitivamente me mantuvo alerta y sacó a la mejor atleta en mí. Así que, me emociono y me enorgullezco de competir con ella, pero no-no", bromeó.

Biles terminó la competencia en la Arena Bercy con 59.131 puntos, contra los 57.932 obtenidos por la brasileña, que se llevó la plata.

"Menos mal que hice el doble mortal carpado. No lo estaba planeando, pero sabía la atleta fenomenal que es. Tuvimos puntuaciones parecidas en todos los eventos. Así que pensé: ‘Sí, voy a tener que sacar mis armas más pesadas esta vez’. Nunca estuve tan estresada antes. Gracias, Rebeca", sonrió.

