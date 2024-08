La red Americanas presionó a agencias de riesgo para mantener calificación, según mensajes

São Paulo

Mensajes de WhatsApp intercambiados por ejecutivos de la red Americanas pocos días después del anuncio del escándalo contable de la empresa el 11 de enero de 2023 indican un intento de la empresa de ganar tiempo y endurecer el diálogo con agencias de calificación de riesgo.

La red de establecimientos Americanas. REUTERS/Adriano Machado - Adriano Machado/REUTERS

Esto sucedió cuando la compañía comenzaba a enfrentar una ola de rebajas en sus calificaciones crediticias.

Entre los mensajes anexados al reciente informe del Ministerio Público para la búsqueda y aprehensión, aparece un grupo de WhatsApp formado por ejecutivos del área financiera de la empresa.

En el grupo, hablan de las reuniones realizadas con las agencias de calificación y de cómo debían abordarlas ante la expectativa de una serie de rebajas en ese momento de turbulencia.

Especialistas afirman que el comportamiento de Americanas fue inapropiado porque indica presión de la empresa sobre la independencia de las agencias.

S&P dijo que no podía comentar asuntos relacionados con conversaciones con evaluados. También contactadas, Fitch no respondió y Moody's dijo que, "por definición contractual, no comenta su relación con los clientes".

Americanas no quiso comentar sobre los mensajes de sus ejecutivos relacionados con las agencias.