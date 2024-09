Desigualdad entre negros y blancos aumenta en el 33% de las capitales brasileñas

"No tenemos la opción de rendirnos", resume la empresaria bahiana Najara Souza, de 41 años, dueña de la marca de moda NBlack, que abrió después de ser discriminada en una entrevista de trabajo. "Dijeron que mi cabello era inapropiado."

Al no conseguir el puesto, comenzó a crear ropa hasta que abrió su primera tienda en una galería de Salvador. Hoy, con 19 años en el mercado, realiza ventas online y ofrece charlas y mentorías sobre afroemprendimiento. "Tuve que recoger los pedazos varias veces hasta convertirme en empresaria en el centro comercial donde no me dejaban ser vendedora. No todo el mundo lo va a lograr, pero podemos ayudar instruyendo, orientando y, si tenemos la oportunidad, llevando a otras personas con nosotras."

A pesar de los avances, en diez años, un tercio de las capitales brasileñas se ha vuelto más desigual en cuanto a oportunidades para los negros (afrodescendientes y mestizos) en comparación con los blancos, según el más reciente Ifer (Índice Folha de Equilibrio Racial).

De las 26 capitales más el Distrito Federal, 17 mejoraron en el indicador de equilibrio racial, entre 2012 y 2022. Río Branco (AC) se mantuvo prácticamente estancada, mientras que en 9 de ellas el dato empeoró. Las cifras provienen de un estudio realizado por los investigadores del Núcleo de Estudios Raciales del Insper Alysson Portella, Daniel Duque, Fillipi Nascimento y Michael França (también columnista de Folha).